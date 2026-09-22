Hà Nội siết xe tập lái trên đường, tăng kiểm tra từ sân tập đến thực tế giao thông

Kiểm tra cả phương tiện, sân tập và hoạt động trên đường

Thực hành lái xe trên đường là giai đoạn học viên bắt đầu làm quen với giao thông thực tế. Khác với sân tập, trên đường phố, người học phải đồng thời quan sát biển báo, tín hiệu đèn, phương tiện xung quanh và xử lý các tình huống phát sinh.

Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu học viên còn thiếu kinh nghiệm, trong khi giáo viên hướng dẫn không giám sát chặt chẽ.

Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT - Bộ Công an về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động của xe tập lái, Phòng CSGT Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn để chấn chỉnh việc tổ chức thực hành.

Lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện tập lái trước khi ra đường.

Ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Đào tạo sát hạch lái xe Hùng Vương, xã Hòa Lạc, Hà Nội, Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thuộc Phòng CSGT làm việc với đại diện Trung tâm, kiểm tra các điều kiện phục vụ đào tạo và công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Tại đây, lực lượng chức năng rà soát hệ thống trang thiết bị, phương tiện đào tạo, điều kiện sân, bãi tập lái và các yêu cầu liên quan đến an toàn phương tiện.

Không chỉ dừng ở việc kiểm tra tại trung tâm, lực lượng CSGT cũng trao đổi về cách thức tổ chức cho xe tập lái hoạt động trên đường, từ việc lựa chọn tuyến đường đến thời gian thực hành và trách nhiệm của giáo viên hướng dẫn.

Đây là những yếu tố được đặc biệt lưu ý, nhất là khi xe tập lái hoạt động trên các tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, tốc độ cao hoặc thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Theo đại diện Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, thực hiện kế hoạch của Phòng CSGT, đơn vị đang phối hợp với các cơ sở đào tạo lái xe tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông trong quá trình đào tạo thực hành.

Các cơ sở đào tạo được yêu cầu tổ chức cho học viên thực hành đúng quy định. Giáo viên dạy thực hành phải nâng cao trách nhiệm, thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở học viên chấp hành quy tắc giao thông và chủ động xử lý khi xuất hiện tình huống có nguy cơ mất an toàn.

Xe tập lái ra đường sẽ được tăng cường giám sát

Cùng với kiểm tra tại các cơ sở đào tạo, Phòng CSGT Hà Nội sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động của xe tập lái trên đường.

Qua kiểm tra, những trường hợp vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông sẽ được phát hiện và xử lý theo quy định. Thông tin vi phạm cũng được trao đổi với cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo lái xe để phục vụ công tác chấn chỉnh hoạt động của cơ sở đào tạo và giáo viên dạy thực hành.

Việc kiểm tra được thực hiện theo hướng không chỉ nhìn vào phương tiện mà còn kiểm soát cả quá trình tổ chức đào tạo.

Hoạt động thực hành lái xe trên đường được lực lượng CSGT tăng cường giám sát.

Trước khi xe rời trung tâm, học viên cần được hướng dẫn kiểm tra phương tiện, điều chỉnh ghế ngồi, gương chiếu hậu, thắt dây an toàn và thực hiện các thao tác cần thiết.

Khi lưu thông trên đường, giáo viên phải theo sát quá trình điều khiển của học viên, nhắc nhở việc giữ khoảng cách, tuân thủ tốc độ, tín hiệu đèn giao thông, biển báo và chủ động phòng ngừa nguy cơ va chạm.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, các cơ sở đào tạo cũng phải thường xuyên tự kiểm tra, rà soát quá trình tổ chức thực hành trên đường, kịp thời khắc phục những tồn tại.

Trong quá trình này, vai trò của giáo viên không chỉ là hướng dẫn kỹ thuật điều khiển phương tiện mà còn hình thành cho học viên thói quen chấp hành pháp luật ngay từ những giờ học đầu tiên.

Việc siết quản lý xe tập lái vì vậy không chỉ nhằm phát hiện, xử lý những vi phạm xảy ra trên đường. Quan trọng hơn, đây được xem là giải pháp phòng ngừa từ sớm, giúp người học hình thành kỹ năng xử lý tình huống và ý thức trách nhiệm trước khi được cấp giấy phép lái xe.

Sự phối hợp giữa lực lượng CSGT, cơ quan quản lý và các cơ sở đào tạo được tăng cường nhằm đưa hoạt động thực hành lái xe trên đường vào nền nếp, bảo đảm an toàn cho cả học viên, giáo viên và những người cùng tham gia giao thông.

An toàn giao thông đối với một người lái xe không chỉ bắt đầu từ thời điểm được cấp giấy phép, mà cần được hình thành ngay từ những buổi đầu tiên ngồi sau vô lăng.