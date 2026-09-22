Bão Dujuan gây lũ lụt, khiến 10 người thiệt mạng và mất tích tại Nhật Bản

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) hôm 21/9 đã ban hành cảnh báo đặc biệt ở mức cao nhất về nguy cơ sạt lở đất tại một số khu vực thuộc quần đảo Izu, trong đó có đảo Oshima, sau khi khu vực này hứng chịu lượng mưa chưa từng có.

Nhiều khu vực chìm trong biển nước. Nguồn: MXH

Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, tính đến ngày 22/9, Luật Cứu trợ Thảm họa đã được áp dụng tại 25 đô thị bị ảnh hưởng bởi mưa lớn do bão Dujuan gây ra.

Lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang khẩn trương triển khai tìm kiếm, cứu hộ tại các tỉnh Chiba và Kanagawa, nơi nhiều vụ sạt lở đất đã làm sập nhà dân và chôn vùi tài sản.

Tại thành phố Yokosuka, tỉnh Kanagawa, một phụ nữ 64 tuổi được phát hiện đã tử vong trong căn nhà bị bùn đất tràn vào tầng một. Cách đó khoảng 1 km, một cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi mất tích sau khi ngôi nhà của họ bị sạt lở vùi lấp.

Ở thành phố Miura lân cận, hai người khác cũng được báo cáo mất tích. Một phụ nữ khoảng 20 tuổi chưa được tìm thấy sau khi bùn đất tràn vào tầng một của một khu chung cư, trong khi một phụ nữ khác mất tích sau khi tòa nhà nơi cô sinh sống bị hư hại do sạt lở.

Tại tỉnh Chiba, một công nhân 51 tuổi thiệt mạng khi chiếc máy móc hạng nặng do ông điều khiển rơi xuống khu vực rừng tre trong lúc đang dọn dẹp bùn đất trên đường tại thành phố Sodegaura. Cảnh sát cho biết một vụ sạt lở đã xảy ra gần hiện trường và đang điều tra nguyên nhân.

Hai phụ nữ khác, một người ngoài 70 tuổi ở thành phố Kamogawa và một người ngoài 80 tuổi ở thành phố Sanmu, cũng tử vong sau khi nhà riêng bị sập do sạt lở đất. Ngoài ra, hai người đàn ông tại Kamogawa vẫn đang mất tích.

Tại tỉnh Chiba, khu vực quanh ga JR Sakura tiếp tục bị ngập sâu vào ngày 22/9, một ngày sau khi mưa lớn khiến sông Takasaki gần đó tràn bờ. Mực nước tại một số nơi dâng gần 1 mét, khiến nhiều người dân bị mắc kẹt trong nhà.

Truyền thông địa phương cho biết tại khu dân cư phía bắc nhà ga, gần sông Takasaki, nhiều phương tiện, trong đó có xe tải, bị ngâm trong nước. Lực lượng cứu hỏa đã sử dụng thuyền cao su để tiếp cận các khu vực bị ngập sâu.

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 470 ngôi nhà tại các tỉnh Kanagawa, Chiba và Ibaraki đã được ghi nhận bị hư hại do ảnh hưởng của bão.

Theo JMA, dù bão Dujuan đã di chuyển ra ngoài khơi Thái Bình Dương, nguy cơ thiên tai vẫn chưa chấm dứt do lượng mưa lớn khiến đất bị bão hòa nước và mực nước sông tiếp tục ở mức cao.

Trong 48 giờ tính đến 1:30 sáng 22/9, đảo Oshima thuộc quần đảo Izu ghi nhận lượng mưa lên tới 832 mm, mức cao nhất từng được quan sát tại khu vực này. Tại khu vực Rinkai, quận Edogawa (Tokyo), lượng mưa trong 48 giờ đạt khoảng 325 mm.

Một số khu vực khác cũng ghi nhận lượng mưa kỷ lục, trong đó thành phố Kimitsu (tỉnh Chiba) đạt 476,5 mm trong 48 giờ, còn thành phố Ichihara ghi nhận 487 mm.

JMA cảnh báo nguy cơ sạt lở vẫn có thể xảy ra ngay cả khi trời đã ngừng mưa, do lượng nước tích tụ trong lòng đất có thể tiếp tục gây mất ổn định địa chất. Người dân tại khu vực Kanto được khuyến cáo tiếp tục theo dõi tình trạng ngập lụt, mực nước sông và nguy cơ sạt lở.

Giao thông, điện lực bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Bão Dujuan tiếp tục gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết đến 16:30 ngày 22/9, khoảng 42.260 hộ gia đình tại 4 tỉnh vẫn bị mất điện, trong đó phần lớn tập trung ở tỉnh Chiba. Các tỉnh Kanagawa, Yamanashi và Shizuoka cũng ghi nhận sự cố mất điện.

Ngành đường sắt Nhật Bản cũng phải tạm dừng hoặc hủy nhiều chuyến tàu trong ngày 22/9. Một số đoạn trên các tuyến Sobu, Narita và Sotobo của Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản bị gián đoạn. Công ty Keikyu cũng tạm ngừng hoạt động trên một số tuyến tại Kanagawa.

Tại sân bay Haneda ở Tokyo, lượng mưa trong 48 giờ tính đến sáng 22/9 đạt 261,5mm, mức cao nhất từng được ghi nhận, khiến nhiều chuyến bay bị hủy, ảnh hưởng đến hành khách trong kỳ nghỉ Tuần lễ Bạc.

Dự báo thời tiết tại khu vực Kanto được cải thiện khi bão Dujuan tiếp tục rời xa Nhật Bản. Tuy nhiên, JMA cảnh báo sóng lớn và gió mạnh vẫn có thể xảy ra dọc bờ biển Thái Bình Dương ở miền đông và đông bắc nước này trong những ngày tới.