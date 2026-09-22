Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri phường Tiến Thành

Tổ số 5 Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Tiến Thành

Đoàn ĐBQH gồm các ông, bà: Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Linh mục Lê Nguyên Thao, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Phan Thiết đồng chủ trì. Cùng dự còn có lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và đông đảo cử tri phường Tiến Thành.

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, Linh mục Lê Nguyên Thao đã thông tin đến cử tri các nội dung của kỳ họp

Tại hội nghị, thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, Linh mục Lê Nguyên Thao đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ngoài ra, đoàn ĐBQH tỉnh cũng thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2026 của cả nước và của tỉnh Lâm Đồng; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri phường Tiến Thành phản ánh tại cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại phường Tiến Thành

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Tiến Thành kiến nghị xem xét giảm độ tuổi hưởng chế độ hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổi. Cử tri cũng đề nghị ngành chức năng có biện pháp, cơ chế quản lý việc trẻ em, thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội, hạn chế những tác động tiêu cực đến tâm sinh lý của trẻ.

Đối với những hộ dân đang sinh sống tại khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt, triều cường, cử tri cho rằng đời sống còn nhiều khó khăn; đồng thời kiến nghị xem xét miễn học phí trong 1 năm cho học sinh thuộc các khu vực này.

Cử tri Trương Đình Ty, tổ dân phố 2 kiến nghị miễn học phí cho học sinh đang sống ở khu vực bị ảnh hưởng lũ lụt, triều cường

Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị cần đẩy nhanh dự án Nâng cấp đường Trần Quý Cáp, hiện nay ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và đi lại của người dân.

Cử tri Trần Thị Thanh, tổ dân phố Tiến An kiến nghị liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là tại khu vực ven biển và các khu dân cư gần Nhà máy rác Bình Tú. Cử tri đồng thời kiến nghị tháo gỡ những bất cập trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng lấn chiếm đất công và một số vấn đề liên quan đến quản lý đất đai trên địa bàn.

Cử tri Trần Xíu, tổ dân phố 3 kiến nghị liên quan đến đất đai

Đối với từng nhóm nội dung được cử tri nêu, Đoàn ĐBQH Tổ số 5 đề nghị chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan rà soát, làm rõ, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Ông Trần Hữu Minh Tùng, Chủ tịch UBND phường Tiến Thành trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền

Về dự án Nâng cấp đường Trần Quý Cáp, ông Trần Hữu Minh Tùng, Chủ tịch UBND phường Tiến Thành giải thích, đây là dự án trọng điểm của tỉnh, giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện trục giao thông kết nối khu vực phía Nam của đô thị Phan Thiết, góp phần chỉnh trang đô thị, lãnh đạo tỉnh đã nhiều lần đi kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ.

Địa phương cũng đang vận động các hộ dân còn lại bàn giao mặt bằng, đốc thúc đơn vị thi công và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10/2026.

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền

Về vấn đề môi trường, nhà máy xử lý rác TP Phan Thiết hiện đang tạm ngừng hoạt động để khắc phục các vi phạm về bảo vệ môi trường, khiến nhà máy rác Bình Tú rơi vào tình trạng quá tải. Phường Tiến Thành kiến nghị các sở, ngành sớm triển khai dự án Nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện nhằm giảm tải cho nhà máy rác Bình Tú, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, lãnh đạo phường Tiến Thành cũng giải thích rõ các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Thao, Phó Trưởng Phòng Lao động, việc làm và thanh niên, Sở Nội vụ trả lời các nội dung thuộc thẩm quyền

Trao đổi với cử tri, ĐBQH Huỳnh Ngọc Liêm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của địa phương và cử tri trong việc đóng góp ý kiến. Qua đó, yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

ĐBQH Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao đổi các kiến nghị thuộc thẩm quyền

Trong đó, các kiến nghị liên quan đến giáo dục, chế độ đối với người yếu thế, giao thông, đất đai và môi trường cần được cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét và có hướng xử lý cụ thể, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Đây cũng là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt và yêu cầu thực hiện nghiêm túc.

ĐBQH Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trao đổi các nội dung thuộc thẩm quyền

ĐBQH Phạm Thị Hồng Yến cho biết, những kiến nghị của cử tri rất sát thực tế, đây là dịp đoàn ĐBQH tỉnh có thời gian trao đổi, nắm bắt thông tin sát hơn thực tiễn đời sống của Nhân dân. Qua đó, sẽ tham gia giám sát, kiến nghị, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, đồng thời sẽ tham gia xây dựng, góp ý sửa đổi luật để hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri phường Tiến Thành

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, giải quyết theo quy định. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, đoàn sẽ phản ánh tại diễn đàn Quốc hội. Thời gian tới, mong cử tri phường Tiến Thành tiếp tục đồng hành, phản ánh các kiến nghị, giúp đoàn ĐBQH tỉnh kịp thời nắm bắt thông tin, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống người dân.