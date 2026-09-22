Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng rà soát các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6

Phiên họp tập trung rà soát các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XI, đồng thời xem xét nhiều nội dung quan trọng trong chương trình công tác những tháng cuối năm 2026 và năm 2027.

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: K' Mák; Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thuận Bích; Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành.

Tại phiên họp, lãnh đạo 4 Ban HĐND tỉnh gồm Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Dân tộc báo cáo kết quả rà soát các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách. Trên cơ sở đó, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trước khi trình kỳ họp.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến đối với hơn 30 dự thảo nghị quyết và các chính sách liên quan đến giáo dục và đào tạo; thu hút, đãi ngộ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế; giải thưởng văn học, nghệ thuật và giải báo chí; hỗ trợ và mức chi đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc tại tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nêu ý kiến

Tại cuộc họp, các đại biểu tham gia đóng góp các ý kiến về điều chỉnh tên gọi, quy định cụ thể, chặt chẽ mức hỗ trợ đối với các nghị quyết do Ban văn hoá xã hội thẩm tra gồm Nghị quyết Chính sách hỗ trợ và mức chi đào tạo bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết giải thưởng văn học nghệ thuật và giải báo chí trên địa bàn tỉnh.

Riêng đối với Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do cơ cấu, kiện toàn đội ngũ khi sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn, thống nhất mức hỗ trợ theo quy định, rà soát, quy định chặt chẽ đối tượng.

Đồng chí Y Quang BKRông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (bên trái) cùng Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp dự phiên họp

Sau phần thảo luận các dự thảo nghị quyết, Thường trực HĐND tỉnh họp nội bộ để xem xét các nội dung thuộc chương trình công tác.

Trong đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị nội dung phiên giải trình lần thứ nhất. Đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện chức năng giám sát, giải trình của Thường trực HĐND tỉnh đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Đỗ Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Đồng trình bày dự thảo báo cáo

Phiên họp cũng xem xét danh mục sản phẩm công việc quý IV/2026 của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI quý III/2026.

Cùng với đó, các đại biểu xem xét báo cáo về việc xin chủ trương đăng ký đoàn ra năm 2027 của Thường trực HĐND tỉnh; cho ý kiến đối với dự kiến chương trình công tác năm 2027, làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại diện các sở, ngành dự phiên họp

Thông qua Phiên họp thứ 14, Thường trực HĐND tỉnh tập trung rà soát các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XI, đồng thời xem xét tiến độ thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác những tháng cuối năm 2026 và định hướng hoạt động năm 2027, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và quy định.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các ban HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, khẩn trương rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6.

Trong đó, cần bảo đảm tính pháp lý, tính thống nhất, khả thi và phù hợp với thực tiễn địa phương; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình kỳ họp.