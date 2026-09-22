Xe chở rác va chạm xe buýt ở Hà Nội, một người bị gãy chân

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, thời điểm trên, anh Bùi Hữu T. (sinh năm 1978, trú tại Thanh Thủy, Phú Thọ) điều khiển xe ô tô chở rác biển kiểm soát 99B-308.xx, lưu thông từ khu xử lý chất thải và rẽ trái vào đường 35.

Khi đến khu vực giao nhau, xe chở rác xảy ra va chạm với xe buýt biển kiểm soát 29LD-039.xx do anh Hoàng Văn M. (sinh năm 1989, trú tại Đa Phúc, Hà Nội) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Quốc lộ 3 đi Quốc lộ 2.

Vụ va chạm khiến anh Bùi Hữu T. bị gãy chân. Hai phương tiện liên quan cũng bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an xã Trung Giã, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 tổ chức cấp cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường và thu thập các tài liệu liên quan.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, anh Hoàng Văn M. không vi phạm nồng độ cồn và không phát hiện chất kích thích trong cơ thể.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn được xác định do anh M. điều khiển xe không giảm tốc độ khi đến nơi đường giao nhau.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.