Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Qatar Nguyễn Huy Hiệp phát biểu khai mạc sự kiện. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar)

Tối 21/9, tại khách sạn St. Regis Doha, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Lao động Qatar - Ngài Tiến sĩ Ali bin Saeed bin Samikh Al Marri, Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao Qatar - Ngài Ibrahim Fakhroo; cùng hơn 200 khách mời, gồm đại diện các bộ, ngành của Qatar; các Trưởng cơ quan đại diện và cán bộ ngoại giao các nước; đại diện doanh nghiệp; phóng viên, nhà báo; cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Qatar.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Qatar Nguyễn Huy Hiệp bày tỏ vinh dự và vui mừng chào đón các vị khách quý nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại sứ nêu bật ý nghĩa lịch sử của dấu mốc đã đưa dân tộc Việt Nam bước vào giai đoạn mới, làm chủ vận mệnh đất nước.

Đại sứ Nguyễn Huy Hiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động Qatar và Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao Qatar cắt bánh chúc mừng 81 năm Quốc khánh Việt Nam. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar)

Nhìn lại chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại sứ khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và đạt được những thành tựu to lớn.

Trên nền tảng đó, Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển đất nước theo định hướng được Đại hội XIV của Đảng đề ra, hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Từ những trải nghiệm lịch sử của dân tộc, Việt Nam luôn trân trọng hòa bình, đề cao đối thoại và hợp tác, đồng thời nỗ lực góp phần xây dựng môi trường quốc tế ổn định, hòa bình và thuận lợi cho phát triển. Theo Đại sứ, hòa bình và ổn định tạo điều kiện để Việt Nam tập trung nguồn lực cho phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Quá trình chuyển mình đó được thể hiện qua những kết quả phát triển kinh tế tích cực trong những năm gần đây. Năm 2025, GDP Việt Nam tăng 8,02%, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD. Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 770,14 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4%.

Đại sứ Nguyễn Huy Hiệp chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar)

Về quan hệ song phương, Đại sứ đánh giá quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Qatar phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1993, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức Qatar của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 10/2024, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và năng lượng.

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 700 triệu USD. Theo thông tin từ phía Qatar, Cơ quan Đầu tư Qatar (QIA) đang đầu tư gián tiếp vào một số dự án bất động sản và công nghiệp tại Việt Nam với tổng vốn khoảng 500 triệu USD.

Đại sứ cho biết, Việt Nam mong muốn đưa quan hệ hai nước từ hợp tác thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư và liên kết chuỗi giá trị, ưu tiên thu hút đầu tư Qatar vào dầu khí và năng lượng (đặc biệt là LNG), hạ tầng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, khu công nghiệp, đô thị và du lịch; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hiện diện tại Qatar.

Đại sứ tin tưởng, với nền tảng chính trị ngày càng tin cậy và quyết tâm của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam - Qatar sẽ còn nhiều dư địa phát triển.

Đề cập đến tình hình khu vực, Đại sứ Nguyễn Huy Hiệp cho rằng, những diễn biến xung đột tại Trung Đông đang đặt ra nhiều thách thức về an ninh và có tác động đến kinh tế khu vực, trong đó có Qatar, cũng như an ninh năng lượng và kinh tế toàn cầu.

Đại sứ khẳng định, Việt Nam lên án việc sử dụng vũ lực vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, cũng như chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia; ủng hộ đối thoại và giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình.

Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực ngoại giao của các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế, đặc biệt là vai trò trung gian hòa giải của Qatar trong nỗ lực giảm leo thang xung đột, hướng tới giải pháp bền vững cho hòa bình và ổn định khu vực.

Tập thể Đại sứ quán và gia đình cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Qatar tại Lễ kỷ niệm. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar)

Đại sứ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Nhà nước và nhân dân Qatar; đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp Qatar, đặc biệt là Bộ Ngoại giao Qatar dành cho Việt Nam. Đại sứ quán sẽ tiếp tục là cầu nối tin cậy giữa hai nước, đưa quan hệ Việt Nam - Qatar lên tầm cao mới. Nhân dịp này, Đại sứ gửi lời chúc Nhà nước và nhân dân Qatar tiếp tục phát triển thịnh vượng, hòa bình và thành công.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng và hữu nghị, với nghi thức cắt bánh, không gian trưng bày văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Nhiều vị khách bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những bước tiến của Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao tình cảm nồng hậu và sự hiếu khách của nhân dân Việt Nam.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar)