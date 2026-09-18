Lâm Đồng hôm nay 18/09

Trong ngày 18/09, bức tranh thời sự tại tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động quan trọng trên các lĩnh vực chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cùng các giải pháp ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn đời sống Nhân dân.

Bên cạnh việc rà soát hoàn thiện thể chế và xử lý tài sản công dôi dư, chính quyền cơ sở cùng lực lượng chức năng toàn tỉnh cũng khẩn trương hỗ trợ các điểm dân cư có nguy cơ sụt lún, sạt trượt đất trong mùa mưa bão.

Điểm nhanh

Quy hoạch & Chỉ tiêu: Lâm Đồng điều chỉnh chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị lần thứ 13 để cho ý kiến về các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đầu tư công: Lâm Đồng tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án: Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương dồn sức đẩy mạnh giải ngân vốn trong thời gian còn lại của năm.

Thu hút công nghiệp: Lâm Đồng xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp: Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh được tổ chức tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II (xã Hàm Kiệm).

Môi trường & Lâm nghiệp: Lâm Đồng chuẩn bị nền tảng tham gia thị trường tín chỉ các-bon rừng: Tỉnh triển khai phổ biến cơ chế lưu giữ và hấp thụ các-bon rừng phục vụ thị trường tín chỉ.

Xử lý vướng mắc: Lâm Đồng tích cực tháo gỡ vướng mắc dự án, xử lý nhà đất dôi dư: Tổ chỉ đạo 751 rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm tiến độ và sắp xếp trụ sở nhà đất dôi dư.

Phòng chống thiên tai: Bảo đảm an toàn người dân vùng sụt lún xã Quảng Sơn: Chính quyền địa phương khẩn trương di dời và hỗ trợ các hộ dân tại khu vực sụt lún ổn định nơi tạm trú.

Ứng cứu kịp thời: Công an xã Lạc Dương tìm thấy người dân bị lạc sau gần 10 giờ: Lực lượng công an cùng người dân đã tìm thấy và đưa một cụ ông 61 tuổi đi lạc về gia đình an toàn.

Lâm Đồng tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – hạ tầng

Lâm Đồng điều chỉnh chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, hoàn thiện các chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030 nhằm bảo đảm tính khả thi và bền vững.

Lâm Đồng tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn chỉ đạo các chủ đầu tư và địa phương tập trung tháo gỡ điểm nghẽn để hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Lâm Đồng xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp: Tỉnh giới thiệu tiềm năng, cơ chế ưu đãi nhằm thu hút doanh nghiệp vào các khu công nghiệp trên địa bàn.

Lâm Đồng chuẩn bị nền tảng tham gia thị trường tín chỉ các-bon rừng: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc chủ trì hội nghị phổ biến các quy định về dịch vụ lưu giữ các-bon rừng.

Thêm nguồn thu từ cây dâu, con tằm: Nhiều địa phương tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích dâu tằm, nâng cao chất lượng kén tơ và cải thiện thu nhập cho nông hộ.

Cải cách hành chính – xây dựng chính quyền

Đoàn giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh Lâm Đồng làm việc tại xã Lạc Dương: Theo sát kiến nghị cử tri và đơn thư công dân: Đoàn tiến hành kiểm tra công tác điều hành cơ sở, chăm sóc sức khỏe, chuyển đổi số và giải quyết khiếu nại của cử tri tại xã Lạc Dương.

Lâm Đồng tích cực tháo gỡ vướng mắc dự án, xử lý nhà đất dôi dư: Đẩy mạnh phương án xử lý cơ sở nhà đất tồn đọng sau khi tổ chức, sắp xếp lại bộ máy chính quyền.

Lâm Đồng tập trung xử lý dứt điểm hệ thống văn bản trong năm 2026: Tỉnh rà soát toàn diện và xử lý dứt điểm các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp.

Lâm Đồng tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, pháp luật: Công bố quyết định thành lập Tổ Chỉ đạo hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật nhằm tháo gỡ các rào cản hành chính.

Đời sống – y tế – xã hội

Lâm Đồng tìm giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh: Hội thảo khoa học tại phường Hàm Thắng thảo luận nhiều giải pháp y tế nâng cao sức khỏe cho sản phụ và trẻ sơ sinh.

Công đoàn Lâm Đồng đẩy mạnh ứng dụng AI, chuyển đổi số: Tổ chức lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phần mềm điều hành tác nghiệp cho cán bộ công đoàn.

Gắn kết để đồng bào cùng phát triển: Đẩy mạnh mô hình hỗ trợ đồng bào dân tộc, tôn giáo phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Nghĩa tình dành cho những gia đình có công: Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 83 căn nhà cho thân nhân người có công bị nhiễm chất độc hóa học.

Tấm gương sáng trong phong trào cờ vua: Học sinh Trần Thái Hà giành 2 huy chương Vàng cá nhân U15 tại giải cờ vua khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2026.

Phòng chống thiên tai – bảo đảm an toàn

Bảo đảm an toàn người dân vùng sụt lún xã Quảng Sơn: Hỗ trợ khẩn cấp nơi ở tạm và các nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị ảnh hưởng sụt lún tại xã Quảng Sơn.

Phường Bắc Gia Nghĩa cảnh báo người dân hạn chế tiếp cận khu vực có nguy cơ sạt trượt: Khoanh vùng các điểm nứt, sụt lún đường bê tông và cảnh báo hạn chế tiếp cận.

Lâm Đồng chủ động xử lý cây nguy cơ gãy đổ trước cao điểm mùa mưa: Tiến hành cắt tỉa, xử lý hàng trăm cây xanh dọc các tuyến giao thông chính để phòng ngừa tai nạn.

Công an xã Lạc Dương tìm thấy người dân bị lạc sau gần 10 giờ: Giải cứu kịp thời một công dân lớn tuổi bị lạc sâu trong rừng an toàn trở về.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

18/09/2026 18:06 — Đoàn giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh Lâm Đồng làm việc tại xã Lạc Dương: Theo sát kiến nghị cử tri và đơn thư công dân

18/09/2026 18:02 — Lâm Đồng điều chỉnh chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030

18/09/2026 16:05 — Công an xã Lạc Dương tìm thấy người dân bị lạc sau gần 10 giờ

18/09/2026 14:28 — Bảo đảm an toàn người dân vùng sụt lún xã Quảng Sơn

18/09/2026 12:56 — Lâm Đồng xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp

18/09/2026 12:36 — Lâm Đồng chuẩn bị nền tảng tham gia thị trường tín chỉ các-bon rừng

18/09/2026 11:57 — Lâm Đồng tích cực tháo gỡ vướng mắc dự án, xử lý nhà đất dôi dư

18/09/2026 11:37 — Lâm Đồng tìm giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh

18/09/2026 11:34 — Lâm Đồng tập trung xử lý dứt điểm hệ thống văn bản trong năm 2026

18/09/2026 11:05 — Phường Bắc Gia Nghĩa cảnh báo người dân hạn chế tiếp cận khu vực có nguy cơ sạt trượt

18/09/2026 10:57 — Lâm Đồng tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án

18/09/2026 10:56 — Công đoàn Lâm Đồng đẩy mạnh ứng dụng AI, chuyển đổi số

18/09/2026 09:26 — Lâm Đồng chủ động xử lý cây nguy cơ gãy đổ trước cao điểm mùa mưa

18/09/2026 08:11 — Lâm Đồng tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, pháp luật

18/09/2026 05:06 — Gắn kết để đồng bào cùng phát triển

18/09/2026 05:05 — Nghĩa tình dành cho những gia đình có công

18/09/2026 05:05 — Tấm gương sáng trong phong trào cờ vua

18/09/2026 05:00 — Thêm nguồn thu từ cây dâu, con tằm

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