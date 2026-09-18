Quảng Ninh nghiên cứu đầu tư cao tốc mới 22.000 tỉ đồng

Đây cao tốc này được kỳ vọng mở ra không gian, hành lang phát triển mới cho các địa phương phía Tây TP. Quảng Ninh, đồng thời tăng tính kết nối liên vùng, nội vùng với khu vực phía Tây, tạo sự liên thông giữa các tuyến cao tốc hiện có với các tỉnh, thành phố miền Bắc và Thủ đô Hà Nội.

Theo nghiên cứu phương án đầu tư, hướng tuyến mà Quảng Ninh chủ động thực hiện, Dự án Tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội có chiều dài khoảng 55km.

Điểm đầu tại nút giao Hạ Long Xanh (Km6+700 trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái), thuộc phường Tuần Châu. Điểm cuối kết nối với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn TP. Hải Phòng, thuộc phường Trần Nhân Tông, cùng các tuyến nhánh nối với cao tốc Hải Phòng - Gia Bình.

Đoạn qua địa bàn TP. Quảng Ninh sẽ song hành với tuyến đường Ven Sông. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn 6 làn xe, tốc độ 120 km/h, tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỉ đồng.

TP. Quảng Ninh sẵn sàng đầu tư cao tốc mới

Nhận thấy những lợi thế, tiềm năng phát triển khi đầu tư tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Quảng Ninh đã chủ động nghiên cứu phương án đầu tư, hướng tuyến, đồng thời dự kiến bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương để triển khai xây dựng.

Tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Đoàn ĐBQH TP. Quảng Ninh đã có công văn gửi Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét bổ sung tuyến đường cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cũng tại kỳ họp này, Đoàn ĐBQH TP. Quảng Ninh bày tỏ sự thống nhất cao với chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, bởi đây là dự án đóng vai trò thiết thực trong việc mở rộng không gian phát triển liên vùng.

Khi dự án sân bay Gia Bình cùng tuyến đường Vành đai 5 hoàn thành, sẽ tăng cường kết nối giữa Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng và Quảng Ninh, hình thành trục liên kết quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả khu vực.

Đoàn ĐBQH TP. Quảng Ninh cũng cho rằng, địa phương có quyết tâm cao trong triển khai Dự án Tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, qua đó tạo thêm điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, du lịch, giao thương và mở rộng không gian liên kết vùng.

Ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Quảng Ninh, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực I và các đơn vị liên quan tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Hồ sơ cần phân tích rõ tính chất kết nối liên vùng, nội vùng và những hiệu quả mà dự án mang lại trong việc mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy thu hút đầu tư.

Đồng thời, cần xác định rõ địa chỉ, trữ lượng nguồn vật liệu phục vụ dự án.

Các địa phương trên tuyến phải khẩn trương nghiên cứu và lập chủ trương đầu tư các tuyến giao thông kết nối với tuyến cao tốc.

Các sở, ngành liên quan phối hợp với TP. Hải Phòng để thống nhất phương án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm dự án được triển khai đồng bộ trên toàn tuyến.

Sở Tư pháp rà soát các quy trình chuẩn bị đầu tư, tham mưu UBND thành phố báo cáo các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội dự kiến phấn đấu khởi công trong quý III-2027. Giai đoạn 2026-2030, dự án được bố trí gần 61.400 tỉ đồng đầu tư 116 km tuyến chính cao tốc đi qua 4 tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh.

Việc chuẩn bị mọi điều kiện cho Dự án Tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội cho thấy sự chủ động của Quảng Ninh, sẵn sàng thực hiện khi được các cấp có thẩm quyền chấp thuận.