Bộ Công Thương đôn đốc phát triển điện mặt trời mái nhà

Theo Bộ Công Thương, đến nay mới có Bắc Ninh và Lai Châu trong 34 tỉnh, thành phố ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Ngày 18/9, Bộ Công Thương cho biết đã ban hành Công văn số 7404/BCT-DL, đề nghị các bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Theo Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố cần khẩn trương lập kế hoạch đầu tư, bố trí nguồn vốn hoặc thu hút đầu tư để lắp đặt, đưa vào sử dụng điện mặt trời mái nhà tại các tòa nhà cơ quan, công sở, trường học và bệnh viện thuộc phạm vi quản lý.

Việc triển khai nhằm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại các công trình công trước ngày 31/3/2027.

Đáng chú ý, tiến độ xây dựng chính sách hỗ trợ tại địa phương còn chậm. Theo Bộ Công Thương, đến nay mới có Bắc Ninh và Lai Châu trong 34 tỉnh, thành phố ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Trong số 17 bộ, cơ quan ngang bộ, mới có 2 đơn vị ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg.

Cùng với việc đôn đốc triển khai, hành lang pháp lý cho thị trường điện mặt trời mái nhà đã có những thay đổi. Nghị định số 243/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 26/6/2026, sửa đổi một số quy định về phát triển năng lượng tái tạo. Theo cơ chế mới, tỷ lệ điện dư được bán lên lưới được nâng từ 20% lên tối đa 50%; đến hết ngày 31/12/2030, các bên có thể thỏa thuận tỷ lệ bán điện dư vượt mức 50%.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu EVN phối hợp với các địa phương, hướng dẫn đấu nối, lắp đặt công tơ hai chiều và mua điện dư theo quy định; đồng thời theo dõi khả năng hấp thụ của lưới điện để bảo đảm vận hành an toàn.

Việc thúc đẩy điện mặt trời mái nhà không chỉ góp phần bổ sung nguồn điện tại chỗ mà còn mở thêm dư địa đầu tư cho doanh nghiệp cung cấp thiết bị, thi công, vận hành và các giải pháp năng lượng phân tán.