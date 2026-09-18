Bản tin thời sự ngày 18-9: TPHCM cùng 7 tỉnh thành kết nối hạ tầng, khơi thông dòng hàng

Với quy mô và phạm vi tác động lớn, Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân Thủ đô. Bởi phía sau những đường nét trên bản đồ là nơi ở, sinh kế, đường đi, làng xóm và những không gian văn hóa đã gắn bó với nhiều thế hệ.