Bản tin thời sự ngày 18-9: TPHCM cùng 7 tỉnh thành kết nối hạ tầng, khơi thông dòng hàng
Bản tin thời sự 18-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khảo sát chuẩn bị Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; TPHCM cùng 7 tỉnh, thành kết nối hạ tầng, khơi thông dòng hàng; Hà Nội: Sông Bùi dâng cao gây ngập sâu, có nơi ngập khoảng 1m; Năm học mới đã bắt đầu, nhiều trường ở Đà Nẵng còn ngổn ngang công trình; Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trực tiếp kiểm tra nơi ăn ở của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-18-9-tphcm-cung-7-tinh-thanh-ket-noi-ha-tang-khoi-thong-dong-hang-post872308.html