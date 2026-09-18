Gia Lai: Gỡ vướng tuyến đường hơn 300m, ảnh hưởng hơn 170 hộ dân

Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đôn đốc tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có dự án đường Ngô Mây nối dài. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và UBND phường Quy Nhơn Nam đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), hoàn thành trình phê duyệt phương án trong tháng 9-2026. Đồng thời, khẩn trương xét giao đất tái định cư (TĐC), giải quyết các khiếu nại, vướng mắc liên quan.

Video: Gỡ vướng tuyến đường hơn 300m, ảnh hưởng hơn 170 hộ dân ở Gia Lai. Thực hiện: NGỌC OAI

Sau thời gian dài “đắp chiếu”, dự án được tái khởi động lại. Khu TĐC được đầu tư gồm 178 lô đất để bố trí cho người dân bị ảnh hưởng.

Người dân sống chật vật hơn 10 năm trong vùng quy hoạch dự án đường Ngô Mây nối dài

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Nam, sau điều chỉnh, tuyến đường còn 313m, tổng mức đầu tư hơn 458,4 tỷ đồng (trong đó 343,6 tỷ đồng GPMB).

Sau khi điều chỉnh, đường Ngô Mây nối dài còn 313m

Qua kiểm kê, có 171 hộ dân và 2 tổ chức với 185 thửa đất, tổng diện tích hơn 12.000m² bị ảnh hưởng. Trong đó, 133 hộ bị thu hồi toàn bộ đất, 38 hộ bị thu hồi một phần.

Đến nay, 170 hộ được công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC. Có 57 hộ đã đăng ký nhận tiền, nhận đất TĐC và giao trả mặt bằng, còn 113 hộ chưa đồng thuận với phương án bồi thường.

Ông Nguyễn Văn Hùng (63 tuổi, tổ 1B) phản ánh gia đình có 2 hộ với 10 nhân khẩu nhưng chỉ được bố trí TĐC 1 lô đất ở

Phản ánh đến Báo SGGP, một số hộ dân ở Tổ 1B, khu vực 12, phường Quy Nhơn Nam cho biết, có khoảng 50 hộ dân ở đây đang có đơn kiến nghị xem xét về giá bồi thường và bố trí TĐC. Theo các hộ dân, giá bồi thường, hỗ trợ của dự án quá thấp, trong khi việc bố trí tái định cư cho một số hộ dân chưa bảo đảm.

Nhiều lớp nhà trong vùng dự án đang trình bày những trăn trở, lo lắng trước khi nhường đất

Ông Phạm Minh Quốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình giao thông - dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư), cho biết: "Đơn vị đang phối hợp UBND phường Quy Nhơn Nam rà soát, giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng của người dân trong vùng dự án. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết thấu đáo để người dân đủ điều kiện đến nơi ở mới tốt, ổn định hơn".