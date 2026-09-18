TP.HCM thúc tăng trưởng 2 con số năm 2026, đẩy nhanh giải ngân 147.600 tỷ đồng đầu tư công

TP.HCM tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026.

Ngày 18/9, UBND TP.HCM ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn, yêu cầu tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026.

Theo UBND TP.HCM, trong 8 tháng năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, phục hồi tích cực ở hầu hết các lĩnh vực chủ yếu. GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,55%, mức tăng cao nhất trong 10 năm qua; ước 9 tháng tăng 8,5 - 9%.

UBND thành phố dự báo tăng trưởng cả năm đạt 8,75 - 9,5%, thấp hơn mục tiêu 10,2% tại Kế hoạch số 395/KH-UBND ngày 27/7. Để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 10% trở lên, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm phải đạt tối thiểu 11,70%; trong đó, quý III đạt 11,07% và quý IV đạt 12,30%.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc xây dựng

UBND TP.HCM yêu cầu các Ban Quản lý dự án chuyên ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch, mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Các Ban Quản lý dự án chuyên ngành gồm Giao thông, Hạ tầng đô thị, Đường sắt đô thị, Dân dụng và Công nghiệp cùng UBND các xã, phường, đặc khu tập trung tối đa lực lượng, xử lý dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và đẩy nhanh tiến độ thi công.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 147.599 tỷ đồng vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Phấn đấu kết thúc quý III, giải ngân lũy kế đạt 70% và hoàn thành 100% vào cuối năm 2026.

Trong lĩnh vực xây dựng, bảo đảm tốc độ tăng trưởng GRDP ngành xây dựng quý III đạt 15,25%, quý IV đạt 16,68%; thúc đẩy thị trường bất động sản tăng trưởng 11 - 15% và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 28.500 căn nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với 168 xã, phường, đặc khu rà soát, tổng hợp đầy đủ dữ liệu giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, phản ánh chính xác nguồn vốn đầu tư xã hội và thúc đẩy giải ngân bổ sung 13.085 - 16.000 tỷ đồng vốn dân cư.

UBND TP.HCM yêu cầu thúc đẩy thị trường bất động sản tăng trưởng 11 - 15%, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 28.500 căn nhà ở xã hội

Tăng thu ngân sách, thúc đẩy FDI và các động lực tăng trưởng

Sở Tài chính đôn đốc thu ngân sách 4 tháng cuối năm đạt 375.243 tỷ đồng, bình quân 93.810 tỷ đồng/tháng, quyết tâm cả năm đạt mốc vượt 1 triệu tỷ đồng; thu 86.590 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong 4 tháng cuối năm.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đấu giá các khu đất theo kế hoạch và trình quyết định giá đất cụ thể đối với toàn bộ 192 dự án đã thống kê năm 2026.

Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM chương trình làm việc trực tiếp với 16 nhà đầu tư chiến lược và doanh nghiệp lớn; tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy giải ngân thực tế 171.727 tỷ đồng vốn FDI và các dự án trọng điểm trong 4 tháng cuối năm.

Đẩy nhanh giải ngân thực tế các dự án FDI công nghệ cao quy mô lớn, trong đó có dự án Data Center Tân Phú Trung trị giá 2,1-2,2 tỷ USD và dự án TikTok trị giá 980 triệu USD.

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, TP.HCM phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng cuối năm tăng từ 16 - 18%. Kim ngạch xuất khẩu đặt mục tiêu tăng 16,8% trong quý III và 19,3% trong quý IV.

Thành phố đồng thời tập trung hỗ trợ 4 ngành công nghiệp tăng trưởng chậm, gồm dệt may, da giày, điện tử và sản xuất xe có động cơ, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất và tìm kiếm đơn hàng.

Về khoa học, công nghệ và kinh tế số, TP.HCM đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GRDP; chi xã hội cho nghiên cứu và phát triển đạt từ 2 - 3% GRDP. Ngành dịch vụ khoa học và công nghệ phấn đấu tăng 11,09% trong quý III và 12,54% trong quý IV.

Đối với du lịch, thành phố phấn đấu đón từ 340.000 - 350.000 lượt khách quốc tế mỗi tháng, đưa tổng doanh thu du lịch cả năm vượt 330.000 tỷ đồng.

UBND TP yêu cầu các đơn vị rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục nội bộ, khơi thông nguồn lực đầu tư và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện về Sở Tài chính để tổng hợp. Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc và báo cáo UBND TP.HCM những khó khăn, vướng mắc...