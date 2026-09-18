Dự án Khu dân cư phía Nam Đề Gi hơn 1.045 tỷ đồng đã có nhà đầu tư

Xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Dũng Nhân)

Theo Quyết định số 3931/QĐ-UBND, nhà đầu tư trúng thầu dự án là Liên danh Công ty Việt Ý Hà Nội Center - Xây dựng Việt Ý. Dự án Khu dân cư phía Nam Đề Gi được thực hiện tại xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai. Mục tiêu, quy mô dự án được thực hiện theo Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Tổng vốn đầu tư của dự án được xác định là 1.045,159 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 863,736 tỷ đồng, còn chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 181,423 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành toàn bộ dự án không quá 60 tháng, tương đương 5 năm, kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Theo kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Liên danh Công ty Việt Ý Hà Nội Center - Xây dựng Việt Ý có địa chỉ tại Ki ốt số 2, tầng 1 Trung tâm thương mại Tòa nhà CT12A, phường Định Công, TP Hà Nội. Về hiệu quả sử dụng đất, nhà đầu tư đề xuất tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước (M) là 0,041, cao hơn mức tối thiểu 0,04 theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án đúng các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các văn bản liên quan; tuân thủ quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, môi trường, đất đai và thực hiện các yêu cầu của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cùng các bộ, ngành liên quan.

Nhà đầu tư không được chuyển nhượng, mua bán hoặc chuyển quyền sở hữu dự án dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp trong công ty dự án, trước khi hoàn thành công trình xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt. Việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh.

Sau 12 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, nếu nhà đầu tư không thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư hoặc không có khả năng triển khai dự án theo tiến độ đăng ký mà không có lý do chính đáng, dự án sẽ được xem xét chấm dứt theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn nhà đầu tư trúng thầu thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Các cơ quan liên quan cũng được giao theo dõi, hướng dẫn và yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, kinh doanh bất động sản, nghĩa vụ tài chính và các thủ tục pháp lý trong quá trình triển khai dự án.