Đồng Tháp: Chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án điện mặt trời với tổng vốn đầu tư 930 tỷ đồng

Đồng Tháp có điều kiện thuận lợi để phát triển năng lượng tái tạo.

Đó là Dự án Điện mặt trời Tân Phú Đông (công suất 25 MW), vốn đầu tư 470 tỷ đồng và Dự án Điện mặt trời Tân Phước 1 (công suất 25 MW), vốn đầu tư 460 tỷ đồng. 2 dự án này dự kiến hoàn thành trong tháng 5-2027.

Hiện nay, chủ đầu tư tiếp tục lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật… Theo quyết định chủ trương đầu tư được phê duyệt, cuối tháng 11-2026, các dự án sẽ hoàn tất các thủ tục để đến tháng 12-2026 khởi công.

Cũng theo Sở Công thương, từ đầu năm 2026 đến nay có 605 tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 15,41 MW. Lũy kế đến nay, tỉnh Đồng Tháp có 6.125 tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà, với tổng công suất lắp đặt là hơn 232 MW.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có Dự án Điện gió Tân Thành với công suất 100 MW đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành tháng 7-2028.

Hiện nay, chủ đầu tư đang triển khai thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường; đã thỏa thuận ghi nhớ, chuẩn bị đặt hàng tua-bin; đã nộp hồ sơ thỏa thuận cao độ tĩnh không; đang lập hồ sơ thỏa thuận luồng hàng hải, giao khu vực biển và báo cáo nghiên cứu khả thi.