Hải Phòng: 11 chung cư cũ được đánh giá nguy hiểm cấp D

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa thông báo kết quả kiểm định, đánh giá chất lượng 28 công trình chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Đây là cơ sở để đề xuất phương án xử lý, cải tạo hoặc tiếp tục sử dụng từng công trình theo quy định.

28 công trình được kiểm định tại các phường: Hồng An, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Gia Viên, An Biên, Lê Chân và Chí Linh. Công tác kiểm định gồm khảo sát, kiểm tra hiện trạng; kiểm tra kích thước hình học kết cấu; thí nghiệm chất lượng vật liệu; kiểm tra độ nghiêng, biến dạng; tính toán khả năng chịu lực, mức độ an toàn và kiến nghị phương án xử lý.

Kết quả, 11 công trình được đánh giá cấp D, 16 công trình cấp C và 1 công trình cấp B.

Theo Sở Xây dựng, các công trình cấp D cần thực hiện các biện pháp quản lý, di dời, cải tạo hoặc xây dựng lại theo quy định của Luật Nhà ở.

Với 16 công trình cấp C, một hoặc một số bộ phận kết cấu chịu lực không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ. Các công trình này cần được sửa chữa, gia cường, cải tạo hoặc có giải pháp xử lý phù hợp để bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.

Chung cư cũ tại Hải Phòng xuống cấp, được đánh giá cấp độ D

Công trình duy nhất được đánh giá cấp B là Nhà 17B phường Chí Linh. Công trình có khả năng chịu lực cơ bản đáp ứng yêu cầu sử dụng nhưng có hư hỏng cục bộ, cần sửa chữa và tiếp tục theo dõi trong quá trình khai thác.

Theo báo cáo của UBND thành phố, trên địa bàn có 177 chung cư cũ được xây dựng chủ yếu trong giai đoạn 1960 - 1990. Phía Đông có 148 chung cư, phía Tây có 29 chung cư. Nhiều chung cư đến nay đã hết niên hạn sử dụng và xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm yêu cầu về an toàn kết cấu cũng như phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, 66 chung cư nguy hiểm cấp D và 58 chung cư cấp C, ảnh hưởng trực tiếp đến 9.193 hộ dân.

Theo dự thảo, đề án mở rộng phạm vi áp dụng đối với 177 chung cư cũ, bao gồm cả phía Đông và Tây thành phố, bổ sung nhóm hộ ngoài lõi chung cư (khoảng 1.507 hộ) thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng.

Lộ trình thực hiện được điều chỉnh đến năm 2035, trong đó phân kỳ theo các giai đoạn 2026 - 2028, 2028 - 2030 và định hướng đến năm 2035, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của thành phố.

Thành phố đề xuất đa dạng hóa nguồn lực thực hiện, bao gồm nguồn vốn xã hội hóa từ nhà đầu tư thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại; nguồn vốn tạo lập Quỹ nhà ở địa phương; nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 bố trí cho công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Thành phố bổ sung cơ chế phát triển Quỹ nhà ở địa phương, hình thành quỹ nhà thuộc tài sản công để cho thuê, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân trong quá trình di dời.

Dự kiến áp dụng các chính sách hỗ trợ như: giảm giá thuê, miễn, giảm tiền thuê nhà và hỗ trợ tín dụng đối với người có công, đối tượng chính sách và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để người dân có nơi ở ổn định.

11 công trình cấp D gồm các khu chung cư: 299 - 305 Lý Thường Kiệt; 307 - 317 Lý Thường Kiệt; 338 - 340 Lý Thường Kiệt; Tập thể số 10 Máy Tơ; Tập thể Kim khí 27/67 Ngô Quyền; 103 Ngô Quyền; Lô 2 Tập thể Thái Phiên; Lô 5 ngõ 317C Đà Nẵng; Xây lắp thủy sản D ngõ 92 Lê Thánh Tông; Trạm điện Cửa Cấm ngõ 136 Ngô Quyền; ngõ 33 Lương Khánh Thiện.