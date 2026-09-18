TP Đồng Nai điều chỉnh quyết định thuê gần 65,9 ha đất xây dựng khu chăn nuôi tập trung

Hình ảnh tại một trang trại lợn thuộc TP Đồng Nai.

UBND TP Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 14/9/2026, sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận cho Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai thuê đất đợt 2 để xây dựng hạ tầng khu chăn nuôi tập trung.

Quyết định số 2732/QĐ-UBND được ban hành trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản số 560/TTr-SNNMT ngày 18/8/2026.

Dự án có địa điểm theo hồ sơ cũ tại xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, nay là xã Xuân Hòa, TP Đồng Nai. Quyết định mới do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tuấn Anh ký ban hành.

Theo nội dung được công bố, UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2443/QĐ-UBND theo hướng thu hồi 3.957 m² đất do UBND xã Xuân Thành quản lý, đồng thời chấp thuận cho Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai thuê tổng diện tích 658.856,7 m² để xây dựng hạ tầng khu chăn nuôi tập trung.

Diện tích cho thuê gồm 3.957 m² đất nêu trên và 654.899,7 m² đất đã được UBND huyện Xuân Lộc ban hành quyết định thu hồi của các hộ gia đình, cá nhân. Phần diện tích này đã loại trừ 2.434 m² đất nằm trong lộ giới đường liên xã Xuân Bắc – Suối Cao – Xuân Thành.

Đối với toàn bộ diện tích 658.856,7 m², hình thức sử dụng đất được xác định là Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm.

Trong đó, diện tích đất phi nông nghiệp là 143.896,7 m², gồm 31.281 m² đất văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh; 36.820,7 m² đất giao thông và 75.795 m² đất công viên cây xanh.