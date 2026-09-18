Quảng Trị đấu giá 12 thửa đất ở, giá khởi điểm hơn 18,6 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Nguồn: quangtri.gov.vn)

Theo thông báo đấu giá, tài sản đưa ra đấu giá là quyền sử dụng đất đối với 12 thửa đất ở do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực phía Nam quản lý. Các thửa đất thuộc các dự án Đường Vành đai cứu hộ, cứu nạn phía Tây TP Đông Hà (cũ), Khu đô thị Tân Vĩnh, Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2 và Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ.

Tổng diện tích 12 thửa đất là 2.398,2 m², với tổng giá khởi điểm 18,679 tỷ đồng. Giá khởi điểm từng thửa dao động từ 1,086 tỷ đồng đến 4,964 tỷ đồng.

Người có nhu cầu tham gia đấu giá có thể mua và nộp hồ sơ từ ngày 16/9 - 30/9/2026 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung trên đường Trần Nhật Duật, TDP Tây Trì, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ngoài ra, trong ngày 29 và 30/9, hồ sơ được bán và tiếp nhận thêm tại trụ sở Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị, số 236 Hùng Vương, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, trong giờ hành chính.

Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính, hồ sơ phải được gửi đúng địa chỉ Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung và đến trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ. Hồ sơ đến sau thời hạn quy định sẽ không được chấp nhận.

Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước tương ứng với từng thửa đất đăng ký. Mức tiền đặt trước, thời hạn và phương thức nộp được thực hiện theo thông báo và quy chế đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

Buổi công bố giá dự kiến bắt đầu lúc 8h ngày 03/10/2026 tại Hội trường Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị, số 236 Hùng Vương, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung. Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực phía Nam là đơn vị quản lý các thửa đất được đưa ra đấu giá.

Thông tin chi tiết về từng thửa đất, gồm vị trí, diện tích, giá khởi điểm và các điều kiện tham gia sẽ được công bố trong hồ sơ và quy chế đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.