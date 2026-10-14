Lâm Đồng hôm nay 14/10

Bản tin tổng hợp thời sự tỉnh Lâm Đồng ngày 14/10 ghi nhận nhiều hoạt động trọng tâm trên các lĩnh vực chỉ đạo điều hành kinh tế, quy hoạch đô thị, an sinh xã hội và y tế. Lãnh đạo tỉnh đã tập trung đôn đốc công tác thu ngân sách cuối năm, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chung Đà Lạt đến năm 2050 và kịp thời thăm hỏi người dân bị thiệt hại do thiên tai.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm, tuần tra ứng phó sạt lở trên tuyến giao thông huyết mạch và chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện văn hóa, văn nghệ quy mô lớn.

Điểm nhanh

Kinh tế: Lâm Đồng phấn đấu thu hơn 9.300 tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm: Tỉnh tập trung mọi giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong quý IV năm 2026.

Quy hoạch: Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung đô thị Đà Lạt đến năm 2050: Đẩy mạnh hoàn thiện phương án quy hoạch chung cho 5 phường liền kề.

Khắc phục thiên tai: Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Lang Biang - Đà Lạt: Thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng và chỉ đạo công tác hỗ trợ.

Y tế: Hơn 220 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2026 - 2030 tại Lâm Đồng: Tỉnh phê duyệt đề án thu hút, đãi ngộ và đào tạo đội ngũ y tế.

Cải cách hành chính: Lâm Đồng kiểm tra đột xuất việc giải quyết thủ tục đất đai: Làm rõ trách nhiệm của cán bộ và người đứng đầu trong việc xử lý hồ sơ của người dân.

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – hạ tầng

Tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư khoa học và công nghệ tại Lâm Đồng: Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung đô thị Đà Lạt đến năm 2050: Lãnh đạo tỉnh đã làm việc với các bên liên quan về phương án quy hoạch 5 phường: Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt và Lang Biang - Đà Lạt.

Lâm Đồng chủ động phòng ngừa tai nạn, ứng phó sạt lở trên Quốc lộ 28B: Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, giám sát tốc độ và phối hợp xử lý sạt lở đảm bảo lưu thông an toàn.

Siết quản lý vật tư, giữ chất lượng nông sản: Địa phương tăng cường kiểm soát phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo vệ chất lượng cây trồng trên diện tích hơn 1 triệu ha đất gieo trồng.

Xã hội – giáo dục – y tế

Khẩn trương kiểm soát bệnh do não mô cầu sau ca nhiễm tại trại giam

Khẩn trương kiểm soát bệnh do não mô cầu sau ca nhiễm tại trại giam: Ngành y tế Lâm Đồng tăng cường giám sát, khoanh vùng và xử lý dịch bệnh sau ca nhiễm tại Phân trại số 2, Trại giam Huy Khiêm (xã Tánh Linh).

Lâm Đồng tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT: UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo nâng cao hiệu quả quỹ BHYT, phòng chống trục lợi và bảo vệ quyền lợi người dân.

Lâm Đồng ra quân cao điểm vận động người dân tham gia BHXH, BHYT: Phát động phong trào mở rộng tỷ lệ bao phủ và huy động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Lâm Đồng tiếp nhận 119 đơn vị máu tình nguyện: Chương trình hiến máu tiếp nhận thêm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại địa phương.

Thư kêu gọi vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng năm 2026: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động chung tay chăm lo các trường hợp yếu thế.

Văn hóa – thể thao

Fanpage chính thức Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng đi vào hoạt động: Thí sinh và khán giả có thể cập nhật mọi thông tin đăng ký, lịch thi đấu trực tiếp từ ban tổ chức.

Quán quân Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng nhận thưởng 50 triệu đồng: Cuộc thi công bố cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị các giải thưởng và hỗ trợ lên đến 240 triệu đồng.

Lâm Đồng đăng cai cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026: Sự kiện âm nhạc dân tộc toàn quốc sẽ diễn ra tại Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh, phường Phan Thiết.

Xây dựng hệ thống chính trị – quốc phòng

Lâm Đồng triển khai quy trình quy hoạch cán bộ các nhiệm kỳ tới: Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ các nhiệm kỳ 2030 - 2035 và 2031 - 2036.

Lâm Đồng bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: UBND tỉnh công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự mới của sở.

Bộ đội biên phòng thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”: Đợt thi đua trọng điểm triển khai các giải pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

Thực tập phương án chữa cháy tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng: Tăng cường kỹ năng cứu nạn cứu hộ và chữa cháy cho cán bộ, người lao động.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

14/10/2026 17:58 — Bộ đội biên phòng thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”

14/10/2026 17:42 — Fanpage chính thức Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng đi vào hoạt động

14/10/2026 17:23 — Tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư khoa học và công nghệ tại Lâm Đồng

14/10/2026 17:17 — Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Lang Biang - Đà Lạt

14/10/2026 16:54 — Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung đô thị Đà Lạt đến năm 2050

14/10/2026 16:38 — Lâm Đồng phấn đấu thu hơn 9.300 tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm

14/10/2026 16:33 — Lâm Đồng tiếp nhận 119 đơn vị máu tình nguyện

14/10/2026 16:28 — Lâm Đồng ra quân cao điểm vận động người dân tham gia BHXH, BHYT

14/10/2026 16:28 — Lâm Đồng kiểm tra đột xuất việc giải quyết thủ tục đất đai

14/10/2026 15:42 — Thư kêu gọi vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng năm 2026

14/10/2026 14:18 — Quán quân Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng nhận thưởng 50 triệu đồng

14/10/2026 12:29 — Hướng dẫn đăng ký Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I

14/10/2026 12:17 — Lâm Đồng bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

14/10/2026 12:06 — Thực tập phương án chữa cháy tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng

14/10/2026 11:56 — Lâm Đồng tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT

14/10/2026 11:54 — Hơn 220 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2026 - 2030 tại Lâm Đồng

14/10/2026 11:51 — Lâm Đồng đăng cai cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026

14/10/2026 10:40 — Khảo sát công tác chuẩn bị Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I

14/10/2026 10:38 — Lâm Đồng triển khai quy trình quy hoạch cán bộ các nhiệm kỳ tới

14/10/2026 09:47 — Lâm Đồng chủ động phòng ngừa tai nạn, ứng phó sạt lở trên Quốc lộ 28B

14/10/2026 05:12 — Siết quản lý vật tư, giữ chất lượng nông sản

14/10/2026 05:05 — Khẩn trương kiểm soát bệnh do não mô cầu sau ca nhiễm tại trại giam

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