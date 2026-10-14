Bộ Ngoại giao và thành phố Đồng Nai ký kết Chương trình hành động triển khai Quy chế phối hợp về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Ngọc Liên

Lễ ký kết nhằm cụ thể hóa Quy chế phối hợp triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế giai đoạn 2026-2030 mà Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã ký kết vào ngày 5-10 vừa qua, tại trụ sở Bộ Ngoại giao.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út cho biết: Đồng Nai là thành phố trẻ, trong giai đoạn phát triển mới, Đồng Nai xác định công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế là một trong những giải pháp quan trọng nhằm huy động nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Đặc biệt, Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị đã định hướng phát triển Đồng Nai với tầm nhìn dài hạn, mở ra những yêu cầu mới trong huy động nguồn lực, tăng cường liên kết và nâng cao vị thế của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Ngọc Liên

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp của Bộ Ngoại giao trên một số lĩnh vực trọng tâm như: Tăng cường phối hợp trong công tác ngoại giao kinh tế, xúc tiến đầu tư và thương mại quốc tế; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường ngoại giao văn hóa, đối ngoại nhân dân và quảng bá hình ảnh thành phố; nâng cao chất lượng công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của thành phố.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và thành phố Đồng Nai ký kết Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa quy chế phối hợp. Ảnh: Ngọc Liên

Trao đổi với lãnh đạo thành phố, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn nhận định, những năm qua, Đồng Nai luôn là địa phương đi đầu trong công tác đối ngoại. Bộ Ngoại giao ghi nhận những đóng góp của Đồng Nai trong công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định: Công tác đối ngoại địa phương rất quan trọng, đóng góp vào thành công chung của công tác ngoại giao của cả nước. Bộ Ngoại giao mong muốn cùng đồng hành với địa phương để mang lại những hiệu quả thực chất. Bộ Ngoại giao luôn lấy doanh nghiệp, người dân và địa phương làm trung tâm phục vụ. Đánh giá những thành công của địa phương chính là thành công của Bộ Ngoại giao trong quá trình nâng cao chất lượng công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao và lãnh đạo thành phố Đồng Nai cùng đại diện các sở, ban, ngành chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết. Ảnh: Ngọc Liên

Chương trình hành động triển khai Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế giai đoạn 2026-2030 gồm 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, được cụ thể hóa thành 39 nhiệm vụ cụ thể. Thông qua các nhóm nhiệm vụ này, chương trình hành động hướng đến thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên, đồng bộ, xác định rõ những công việc phối hợp, xác định rõ trách nhiệm và đầu mối thực hiện, thời gian hoàn thành và sản phẩm cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, huy động nguồn lực bên ngoài, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế của thành phố trong giai đoạn mới.