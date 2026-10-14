Đồng Nai: Hơn 3,5 triệu người dân được khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí

Ngày 14/10, theo tin từ Sở Y tế TP Đồng Nai, hiện nay địa phương đang tập trung triển khai các giải pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, trong đó đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí nhằm phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở.

Các cơ sở y tế tại Đồng Nai ngày càng được nâng cao chất lượng để phục vụ người dân.

Đến hết tháng 9/2026, toàn thành phố có hơn 3,5 triệu người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, bao gồm cả khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đạt 79,2% dân số. Trong tổng số người được khám, hơn 1,1 triệu người đã có thông tin hiển thị trên Sổ sức khỏe điện tử tích hợp với ứng dụng VNeID. Đồng thời, dữ liệu của hơn 650.000 hồ sơ khám sức khỏe đã được liên thông trên cơ sở dữ liệu khám sức khỏe của Bộ Y tế, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, từng bước hình thành hệ thống quản lý sức khỏe người dân xuyên suốt.

Cùng với việc triển khai khám sức khỏe toàn dân, TP Đồng Nai tiếp tục chú trọng củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao năng lực phục vụ người dân ngay từ tuyến đầu. Đến nay, thành phố đã chuyển giao 95 trạm y tế và 176 điểm trạm về UBND xã, phường quản lý theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Toàn ngành y tế hiện có gần 20.000 công chức, viên chức và người lao động. Mạng lưới y tế đạt tỷ lệ 10,5 bác sĩ và 30,4 giường bệnh trên một vạn dân, tạo nền tảng để nâng cao năng lực tiếp nhận, chăm sóc và điều trị bệnh nhân trên địa bàn.

Đến nay, đã có khoảng 3,5 triệu người dân Đồng Nai được khám bệnh miễn phí.

Trong 9 tháng đầu năm, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận hơn 9 triệu lượt khám, chữa bệnh. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm áp lực chuyển tuyến và tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và người chết não. Bệnh viện đồng thời ký kết triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và đưa Trung tâm Tai Mũi Họng vào hoạt động.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên, 3 tháng cuối năm là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của toàn ngành. Vì vậy, các phòng chuyên môn trực thuộc sở và cơ sở y tế cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ được giao.

Đồng thời chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, cung ứng đủ thuốc; tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và khẩn trương hoàn thiện các đề án, kế hoạch để tham mưu UBND thành phố. Trong những tháng cuối năm, Sở Y tế TP Đồng Nai sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ cho người dân, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

Minh Tuệ