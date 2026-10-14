Cục Cảnh sát giao thông sơ kết một tháng phối hợp kéo giảm tai nạn giao thông tại Đồng Nai

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mộc Miên

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT và Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai đồng chủ trì hội nghị.

Thượng tá Lê Đức Trình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mộc Miên

Theo báo cáo, từ ngày 15-9 đến 14-10-2026, toàn thành phố xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 40 người, bị thương 27 người; giảm 13 vụ và 21 người chết so với thời gian liền kề. Kết quả này cho thấy tình hình tai nạn giao thông có chuyển biến tích cực sau một tháng tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát giữa Cục CSGT và lực lượng CSGT địa phương.

Cán bộ Cục Cảnh sát giao thông phối hợp cùng lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai và Công an phường Trảng Bom kiểm soát phương tiện trên đường 30-4, phường Trảng Bom. Ảnh: Lê Duy

Trong thời gian này, lực lượng CSGT toàn thành phố tổ chức 1.446 ca tuần tra, kiểm soát, lập biên bản 15.753 trường hợp vi phạm. Riêng các tổ công tác phối hợp với Cục CSGT thực hiện 199 ca tuần tra, kiểm soát, kiểm tra 17.062 phương tiện, xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt ước tính 26,12 tỷ đồng.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, các tổ công tác còn phát hiện 2 xe mô tô liên quan vụ trộm cắp tài sản trong quá trình kiểm tra xe khách trên quốc lộ 1; đồng thời hỗ trợ đưa một cụ bà có dấu hiệu nguy cấp về sức khỏe đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả phối hợp, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; đồng thời rà soát, kiến nghị khắc phục những bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân.