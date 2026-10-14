Khởi tố nam sinh giao xe cho bạn chưa đủ điều kiện điều khiển, gây tai nạn

Ngày 14/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Việt C. (SN 2008, trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Bị can Trần Việt C. giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, gây tai nạn giao thông (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Trước đó, Trần Việt C. (hiện là sinh viên một trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình) sử dụng xe mô tô đón một người bạn SN 2009 đi chơi. Cả hai đều chưa có giấy phép lái xe mô tô theo quy định.

Sau đó, Trần Việt C. giao xe cho người bạn SN 2009 điều khiển. Người này chở C. và một người bạn nữa trên xe mô tô, cả ba đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi di chuyển trên tuyến đường Lý Nhân, phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình, do không quan sát, không bật tín hiệu báo rẽ, xe mô tô do người bạn điều khiển đã va chạm với một xe mô tô đi theo hướng ngược lại. Hậu quả, vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình xác định hành vi của Trần Việt C. đã cấu thành tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” nên đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.