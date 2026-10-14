Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung đô thị Đà Lạt đến năm 2050

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng số 1, sau khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, công tác lựa chọn nhà thầu và triển khai các bước lập đồ án đã được thực hiện.

Ngày 19/9/2026, Ban QLDA ban hành Quyết định số 481/QĐ-BQLDA1 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 - Tư vấn lập quy hoạch chung đô thị, lập hồ sơ quy hoạch theo cơ sở dữ liệu GIS.

Ông Nguyễn Quang Tứ, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 20/9/2026, Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 ký hợp đồng tư vấn số 209/2026/HĐ-QHCĐT với Viện Kiến trúc Quốc gia để triển khai lập đồ án quy hoạch.

Bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phát biểu tại buổi làm việc

Song song đó, Ban QLDA đã tổ chức kế hoạch làm việc trực tiếp với các địa phương trong khoảng thời gian từ ngày 18 - 25/9/2026, với sự tham gia của Sở Xây dựng, các đơn vị chuyên môn thuộc địa phương và đơn vị tư vấn, nhằm trao đổi, rà soát các nội dung phục vụ công tác lập quy hoạch.

Ông Bùi Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc

Đối với việc cập nhật hiện trạng đất quốc phòng, an ninh, Ban QLDA đã có văn bản gửi Học viện Lục quân, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đề nghị cung cấp, cập nhật thông tin hiện trạng đất quốc phòng, an ninh, phục vụ quá trình nghiên cứu, xây dựng đồ án.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Viện Kiến trúc Quốc gia trình bày nội dung đồ án và phạm vi nghiên cứu quy hoạch chung đô thị 5 phường đến năm 2050.

Các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến hiện trạng, phạm vi và yêu cầu đặt ra trong quá trình lập quy hoạch; đồng thời đóng góp ý kiến nhằm bảo đảm sự đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển đô thị Đà Lạt trong thời gian tới.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động rà soát, cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; tập trung làm rõ các nội dung liên quan đến hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và những yêu cầu phát triển của từng khu vực.

Quá trình lập quy hoạch cần bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển chung của đô thị Đà Lạt đến năm 2050. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải cũng yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 phối hợp với Viện Kiến trúc Quốc gia và các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại buổi làm việc, rà soát các nội dung còn vướng mắc, xác định rõ nhiệm vụ và tiến độ thực hiện để đẩy nhanh quá trình hoàn thiện đồ án.

Trong đó, cần chú trọng chất lượng quy hoạch, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý, tổ chức không gian và phát triển đô thị bền vững trong giai đoạn mới.