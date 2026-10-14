Tài xế cúi nhặt điện thoại khiến hai thiếu niên gặp nạn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND khu vực 6 - Quảng Ninh, đề nghị truy tố Nguyễn Sỹ Biên (SN 1980, trú tại khu phố Hải Hòa 1, phường Móng Cái 1, Quảng Ninh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Bị can Nguyễn Sỹ Biên tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh.

Theo kết quả điều tra, ngày 25/6/2026, Biên điều khiển ô tô biển kiểm soát 14A-821.37 lưu thông trên đường Tuệ Tĩnh, hướng từ Quốc lộ 18 đi cảng Vạn Ninh.

Khi đến đoạn thuộc khu Thác Hàn, phường Móng Cái 2, điện thoại của Biên rơi xuống sàn xe, gần vị trí chân ga.

Thay vì dừng xe tại nơi an toàn, Biên cúi xuống tìm nhặt điện thoại trong lúc ô tô vẫn di chuyển. Do thiếu chú ý quan sát, khi ngẩng đầu lên, Biên đã để ô tô đâm vào xe đạp điện đang đi cùng chiều phía trước.

Xe đạp điện do em T.Q.H. (SN 2011, trú tại khu Hạ Long, phường Móng Cái 2) điều khiển, chở phía sau em N.D.P. (SN 2011, trú tại khu Thác Hàn, cùng phường).

Vụ tai nạn khiến H. bị tổn thương cơ thể 75%, P. bị tổn thương cơ thể 37%; tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của hai nạn nhân là 112%.

Sau vụ việc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định nguyên nhân và trách nhiệm của những người liên quan.

Ngày 26/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sỹ Biên. Quá trình điều tra, Biên khai nhận hành vi của mình.

Từ việc cúi nhặt chiếc điện thoại, tài xế đã gây tai nạn để lại thương tích nặng nề cho hai thiếu niên.

Vụ việc là lời cảnh báo về hậu quả của sự mất tập trung khi cầm lái: mọi thao tác tìm, nhặt đồ trong xe cần được thực hiện sau khi phương tiện đã dừng ở nơi an toàn.