[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 15/10/2026: Bắc Bộ nắng ráo, miền Trung mưa giảm dần

Trong đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu và lệch Đông, khiến trời có xu hướng nhiều mây hơn. Một số nơi thuộc vùng núi vẫn có cảm giác se lạnh về đêm và sáng sớm. Đáng lưu ý, sáng sớm mai có thể xuất hiện sương mù nhẹ ở một vài nơi. Đến trưa và chiều, toàn khu vực duy trì trạng thái tạnh ráo, trời có nắng nhưng không quá gay gắt.

Tại miền Trung, trong đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ. Từ Quảng Trị, Huế đến Duyên hải Nam Trung Bộ, mưa có xu hướng giảm dần, tuy nhiên khu vực Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Sang ngày mai, khi nhiễu động trong đới gió Đông tiếp tục suy yếu, mưa giảm nhanh cả về diện và lượng. Phần lớn khu vực chuyển tạnh ráo, riêng Thanh Hóa có nắng, trong khi khu vực phía Bắc từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk vẫn còn mưa rào rải rác.

Đối với Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết trong đêm nay và ngày mai chịu tác động của rãnh áp thấp hoạt động yếu. Sang ngày mai, hai khu vực chủ yếu có nắng gián đoạn. Tuy nhiên, đến chiều tối mai, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện rải rác, riêng Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to.