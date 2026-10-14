Phú Thọ triển khai các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu kết luận hội nghị.

Theo kế hoạch, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 từ ngày 18 - 24/11/2026, với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giao lưu và trải nghiệm phục vụ Nhân dân.

Các hoạt động được tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó trọng tâm tại các phường: Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng; đồng thời triển khai rộng khắp tại các xã, phường, thôn, tổ dân phố.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động Tuần Văn hoá - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 là chương trình nghệ thuật thực cảnh - nhạc hội “Hào khí Lạc Hồng” và Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển”, với nhiều tiết mục đặc sắc nhằm giới thiệu những nét văn hoá độc đáo, sản phẩm đặc trưng của vùng Đất Tổ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đề nghị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc với Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Công tác chuẩn bị và tổ chức phải được triển khai nghiêm túc, bài bản, bảo đảm bám sát định hướng chung; đồng thời thể hiện rõ bản sắc, thế mạnh và những giá trị văn hóa đặc trưng của Phú Thọ.

Đối với chương trình nghệ thuật thực cảnh - nhạc hội “Hào khí Lạc Hồng” và Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển” cần được nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng và sức hấp dẫn, tạo dấu ấn riêng cho sự kiện. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, di sản và tiềm năng văn hóa, du lịch của Đất Tổ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, hoàn thiện dự thảo kế hoạch chung của tỉnh. Các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường khẩn trương cụ thể hóa kế hoạch, gắn nhiệm vụ được giao với điều kiện thực tiễn, phát huy tính chủ động, sáng tạo và bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện.