Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm làm việc với phường Lang Biang - Đà Lạt

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy, chính quyền phường Lang Biang - Đà Lạt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 6.600 ha; trong đó, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 1.952 ha, chiếm 39,2%. Giá trị sản xuất bình quân ước đạt 540 triệu đồng/ha/năm. Toàn phường có 80 cơ sở lưu trú, sức chứa hơn 2.500 khách và 10 khu, điểm du lịch, tham quan. Trong 9 tháng, địa phương đón khoảng 3,1 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 503,7 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt báo cáo tại buổi làm việc

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 228,659 tỷ đồng, bằng 91% dự toán được giao. Địa phương đã giải ngân 33,329 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 86% kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn đạt 9,82%.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả. Địa phương đã kết nạp 34 đảng viên mới, hoàn thành 100% chỉ tiêu năm 2026; số hóa 1.051 hồ sơ đảng viên và triển khai Sổ tay đảng viên điện tử đạt 100%.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Trong 3 tháng cuối năm, phường tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân 100% vốn đầu tư công; tăng cường quản lý đất đai, xây dựng, bảo vệ rừng; chủ động phòng, chống thiên tai và chăm lo an sinh xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương vẫn còn khó khăn trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quy hoạch liên phường. Một số chỉ tiêu về y tế, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe toàn dân chưa đạt tiến độ; việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri có thời điểm chưa kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị địa phương quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường

Ban Thường vụ Đảng ủy phường kiến nghị tỉnh bố trí khoảng 2,96 tỷ đồng để khắc phục, sửa chữa các công trình bị ảnh hưởng do mưa lớn, sạt lở; tháo gỡ vướng mắc về bảng giá đất, nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất và những tồn tại trong quản lý, sử dụng đất tại khu vực Măng Line.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị địa phương tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã làm rõ kiến nghị về quy hoạch, hạ tầng, đất đai, môi trường và tổ chức bộ máy. Phường được đề nghị xác định thứ tự ưu tiên công trình, hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh giải ngân; tập trung nguồn lực cho công trình cấp thiết.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương quan tâm, tổ chức tốt công tác khám sức khỏe toàn dân

Ngành chuyên môn đề nghị tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và nguồn nước, nhất là khu vực hồ Đan Kia; phát triển nông nghiệp bền vững. Quy hoạch phải đồng bộ với không gian phát triển chung của khu vực Đà Lạt.

Khẩn trương hoàn thành các mục tiêu năm 2026

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm ghi nhận nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc phường Lang Biang - Đà Lạt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận buổi làm việc

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị địa phương tiếp thu các ý kiến, khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và tiến độ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026 theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Trong phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu phường cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế địa phương và thị trường; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; phát huy lợi thế thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn văn hóa, cảnh quan, môi trường; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ phường Lang Biang - Đà Lạt tham dự buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị quản lý chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu; tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Từ kết quả giải ngân đạt 86%, địa phương cần đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hiệu quả.

Đối với đất đai, quy hoạch và trật tự đô thị, phường cần phối hợp hoàn thiện quy hoạch chung đô thị các phường liền kề; kiểm tra hoạt động san gạt mặt bằng, xây dựng, khai thác tài nguyên, bảo vệ rừng. Các hồ sơ đất đai tồn đọng phải được rà soát, giải quyết, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, không để phát sinh điểm nóng.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ phường Lang Biang - Đà Lạt tham dự buổi làm việc

Về phòng, chống thiên tai, phường phải rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, ách tắc dòng chảy; hoàn thiện phương án “4 tại chỗ”; chủ động cảnh báo, sơ tán người dân, hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng, khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, đặt an toàn tính mạng, tài sản của người dân lên hàng đầu.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh đây là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên. Đảng bộ phường cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên; kiện toàn tổ chức đảng sau khi sắp xếp tổ dân phố, cơ sở giáo dục công lập; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự buổi làm việc

Địa phương cần tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, công chức và những nhân tố có năng lực phát huy sáng tạo. Mỗi cán bộ, đảng viên phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu, gắn bó với Nhân dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, ngăn chặn sai phạm từ sớm; đồng thời phát hiện nhân tố tích cực, bảo vệ cái đúng, người tốt, cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý cuối năm phải nghiêm túc, thực chất, đúng quy định.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận buổi làm việc

Phường cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong dân vận, giám sát, phản biện xã hội; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là tại các tổ dân phố và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, địa phương phải khẩn trương rà soát các mục tiêu, nhất là nhiệm vụ chưa hoàn thành, chỉ tiêu đạt thấp; phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và thời hạn. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Đối với kiến nghị của phường, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành xem xét bố trí kinh phí sửa chữa 3 công trình bị ảnh hưởng do mưa kéo dài; ưu tiên vị trí sạt lở, hư hỏng đe dọa an toàn giao thông, sản xuất và trường học. Những vướng mắc về bảng giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải được rà soát, tham mưu xử lý đúng quy định.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho phường Lang Biang - Đà Lạt

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị phường nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.