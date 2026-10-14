Lâm Đồng tiếp nhận 119 đơn vị máu tình nguyện

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, các tình nguyện viên, người dân trên địa bàn đã tích cực tham gia hiến máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế.

Chương trình tiếp nhận 119 đơn vị máu an toàn để bổ sung vào ngân hàng máu

Kết quả, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 119 đơn vị máu an toàn để bổ sung vào ngân hàng máu, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia vì sức khỏe cộng đồng.

Thông qua hoạt động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện, chung tay bảo đảm nguồn máu phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.