Bản tin tổng hợp thời sự Lâm Đồng hôm nay (06/10) cập nhật các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội đáng chú ý trên địa bàn tỉnh sau 18h00. Những thông tin trọng tâm bao gồm công tác định hướng phát triển không gian đô thị, chiến dịch bứt tốc giải ngân đầu tư công và các hoạt động tiếp xúc cử tri của lãnh đạo tỉnh trước kỳ họp thường lệ cuối năm.

Điểm nhanh

Quy hoạch chiến lược — Đức Trọng định hình trung tâm hành chính mới của Lâm Đồng: Tỉnh định hướng Đức Trọng trở thành đô thị hành chính, đô thị sân bay, trung tâm logistics và không gian chiến lược hình thành Trung tâm hành chính - chính trị mới.

Đầu tư công — “Nước rút” giải ngân đầu tư công: Lâm Đồng bước vào giai đoạn quyết liệt phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công nhằm tạo đòn bẩy đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm.

Tiếp xúc cử tri — Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ: Giải quyết kiến nghị của cử tri phải gắn với trách nhiệm cụ thể: Lãnh đạo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị xử lý dứt điểm các kiến nghị của nhân dân và công khai tiến độ giám sát.

Tang lễ cán bộ — Thông báo Lễ tang đồng chí Nguyễn Xuân Khanh: Thành lập Ban Tổ chức Lễ tang cấp cao đối với đồng chí Nguyễn Xuân Khanh, Nguyên Quyền Bí thư Tỉnh ủy.

Thể thao — Trực tiếp tỉ số Lâm Đồng vs Sông Lam Nghệ An ngày 6/10/2026: Sân Đà Lạt chờ địa chấn Cúp Quốc gia: Hai đội bóng chạm trán tại sân vận động Đà Lạt nhằm tranh tấm vé vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia.

Quân sự — Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm: Phát động phong trào “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bảng hùng ca” hướng tới các ngày kỷ niệm lớn.

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – quy hoạch – hạ tầng

Tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đồng loạt các quy hoạch không gian nhằm tạo dư địa phát triển bền vững cho giai đoạn tới.

Đức Trọng định hình trung tâm hành chính mới của Lâm Đồng

Đức Trọng định hình trung tâm hành chính mới của Lâm Đồng: Không gian chiến lược của tỉnh hướng tới mô hình đô thị sân bay và logistics hiện đại.

Hàm Thuận Nam hướng tới thành lập phường trước năm 2030: UBND tỉnh họp thẩm định quy hoạch chung nhằm xây dựng địa phương đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.

Lâm Đồng họp thẩm định Quy hoạch chung xã Cư Jút: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì thẩm định đồ án quy hoạch phát triển xã Cư Jút.

Lâm Đồng khẩn trương điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất, tạo dư địa để phát triển: Rà soát phân bổ chỉ tiêu đất đai thống nhất với phương án điều chỉnh Quy hoạch tỉnh.

Lan Hồ điệp Lâm Đồng trước cơ hội vươn ra thế giới: Tháo gỡ các vướng mắc về giống và thủ tục nhằm thúc đẩy xuất khẩu hoa công nghệ cao.

Thời sự – hoạt động tiếp xúc cử tri

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Phạm Thị Phúc tiếp xúc cử tri xã Bảo Thuận: Lắng nghe tâm tư cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung tiếp xúc cử tri xã Đắk Song: Đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận các ý kiến dân sinh tại cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng tiếp xúc cử tri tại khu vực Đạ Tẻh: Cử tri 2 xã Đạ Tẻh 2 và Đạ Tẻh 3 kiến nghị nhiều giải pháp về giao thông, nông nghiệp và môi trường.

Cử tri phường Lang Biang - Đà Lạt kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh: Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh tiếp thu các đề xuất thiết thực của người dân địa phương.

Cử tri kiến nghị đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng cá Liên Hương: Người dân đề xuất hoàn thiện hạ tầng phục vụ tàu thuyền vươn khơi bám biển.

Văn hóa – thể thao – xã hội

Lâm Đồng phát động vòng thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương”: Cuộc thi được phối hợp tổ chức nhằm lan tỏa tình yêu biển đảo cho học sinh.

Bảo tồn những môn thể thao dân gian: Đẩy mạnh bảo tồn các môn truyền thống như đi cà kheo, bắn ná tại xã Đinh Trang Thượng.

Lâm Đồng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho lãnh đạo cấp xã: Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ cơ sở năm 2026.

Khối thi đua số 1 tỉnh Lâm Đồng chốt thời gian tổ chức hội thao năm 2026: Thống nhất lịch tổ chức giao lưu thể thao, văn nghệ vào ngày 31/10.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

06/10/2026 17:25 — Trực tiếp tỉ số Lâm Đồng vs Sông Lam Nghệ An ngày 6/10/2026: Sân Đà Lạt chờ địa chấn Cúp Quốc gia

06/10/2026 17:22 — Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Phạm Thị Phúc tiếp xúc cử tri xã Bảo Thuận

06/10/2026 17:11 — Thông báo Lễ tang đồng chí Nguyễn Xuân Khanh

06/10/2026 16:15 — Cử tri xã Vĩnh Hảo kiến nghị đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất

06/10/2026 15:39 — Khối thi đua số 1 tỉnh Lâm Đồng chốt thời gian tổ chức hội thao năm 2026

06/10/2026 14:54 — Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm

06/10/2026 14:47 — Đức Trọng định hình trung tâm hành chính mới của Lâm Đồng

06/10/2026 13:10 — HĐND tỉnh Lâm Đồng giám sát thực hiện Nghị quyết số 57 tại Quảng Trực, Tuy Đức

06/10/2026 13:08 — Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn làm việc với các xã khu vực Lâm Hà và Tân Hội

06/10/2026 12:26 — Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung tiếp xúc cử tri xã Đắk Song

06/10/2026 12:25 — Lâm Đồng phát động vòng thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương”

06/10/2026 12:23 — Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng tiếp xúc cử tri tại khu vực Đạ Tẻh

06/10/2026 12:14 — Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ: Giải quyết kiến nghị của cử tri phải gắn với trách nhiệm cụ thể

06/10/2026 11:49 — Hàm Thuận Nam hướng tới thành lập phường trước năm 2030

06/10/2026 11:09 — Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc tiếp xúc cử tri xã Sơn Điền

06/10/2026 11:09 — Lâm Đồng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho lãnh đạo cấp xã

06/10/2026 11:01 — Cử tri phường Lang Biang - Đà Lạt kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

06/10/2026 10:59 — Cử tri kiến nghị đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng cá Liên Hương

06/10/2026 10:42 — Lâm Đồng họp thẩm định Quy hoạch chung xã Cư Jút

06/10/2026 08:24 — Lâm Đồng khẩn trương điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất, tạo dư địa để phát triển

06/10/2026 05:00 — “Nước rút” giải ngân đầu tư công

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