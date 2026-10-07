Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ chúc Tết Katê đồng bào Chăm Bàlamôn

Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn

Cùng đi với đoàn có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Tỉnh ủy; các xã: Liên Hương, Tuy Phong, Hồng Thái, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc và Tân Thành.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và phấn khởi khi thấy đời sống, tình hình sản xuất bà con ngày càng khởi sắc

Tại buổi gặp mặt, đại diện Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trong cộng đồng Chăm Bàlamôn.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ ghi nhận và phấn khởi khi thấy đời sống, tình hình sản xuất bà con ngày càng khởi sắc.

Đồng chí đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong công tác vận động đồng bào Chăm Bàlamôn tích cực phát huy truyền thống đoàn kết, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; tuân thủ pháp luật và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái) tham dự cùng đoàn chúc Tết Katê năm 2026

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ khẳng định và đề cao vai trò của các vị chức sắc, sư cả và người có uy tín trong cộng đồng Chăm, là cầu nối quan trọng truyền tải các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh đến với bà con. Qua đó, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, tích cực ủng hộ, đồng hành cùng địa phương trong xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ tặng quà cho Hội đồng Chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh

Nhân dịp Tết Katê, đồng chí Đặng Hồng Sỹ gửi lời chúc mừng đến Hội đồng Chức sắc tỉnh và toàn thể đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn đón tết vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm và hạnh phúc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn các vị sư cả, chức sắc, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò vận động, tuyên truyền, có sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng Chăm; đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ tặng quà cho các vị chức sắc, sư cả, người có uy tín trong cộng đồng Chăm theo đạo Bàlamôn nhân dịp Tết Katê năm 2026

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ cũng biểu dương tinh thần vượt khó, học tập thành đạt của con em người Chăm (đạt trình độ đại học, sau đại học); những nỗ lực gìn giữ, tôn tạo và phát huy văn hóa truyền thống, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tặng quà cho các vị chức sắc, người có uy tín trong cộng đồng Chăm Bàlamôn nhân dịp Tết Katê

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, các địa phương quan tâm hướng dẫn bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư cơ giới hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, đẩy mạnh giao thương. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân dịp Tết Katê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ gửi lời chúc mừng đến Hội đồng chức sắc tỉnh và toàn thể đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn đón tết vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm và hạnh phúc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ lưu ý tới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác dân tộc - tôn giáo; quan tâm phát triển đảng viên trẻ trong đồng bào dân tộc thiểu số; thường xuyên gần gũi, lắng nghe và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của bà con.

Thông qua Tết Katê, lãnh đạo tỉnh mong muốn các địa phương phát huy hơn nữa bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phối hợp tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, để mỗi dịp Tết Katê thực sự trở thành ngày hội lớn mang đậm bản sắc dân tộc, thu hút du khách và lan tỏa giá trị văn hóa Chăm, góp phần phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ (ngoài cùng bên trái) và đồng chí Nguyễn Minh (ngoài cùng bên phải) tặng quà cho các vị chức sắc, sư cả, người có uy tín trong cộng đồng Chăm Bàlamôn dịp Tết Katê

Nhân dịp này, đoàn công tác của Tỉnh ủy đã tặng quà cho các vị chức sắc, sư cả và người có uy tín trong cộng đồng Chăm Bàlamôn và chúc đồng bào Chăm đón Tết Katê 2026 an lành, hạnh phúc.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các chức sắc, sư cả, người có uy tín trong cộng đồng Chăm theo đạo Bàlamôn nhân dịp Tết Katê năm 2026

Lâm Đồng hiện có gần 43.000 người Chăm sinh sống tập trung tại các xã: Bắc Bình, Tuy Phong, Liên Hương, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc…

Tết Katê là Tết cổ truyền của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, diễn ra vào ngày 1/7 theo lịch Chăm. Năm 2022, Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Lâm Đồng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Katê 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 12/10/2026 ở 2 nơi: Di tích Tháp Pô Sah Inư (phường Phú Thủy) và Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm (xã Bắc Bình).

Đây là dịp để con cháu tưởng nhớ tổ tiên, tri ân các anh hùng có công với dân tộc; cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên, hạnh phúc.