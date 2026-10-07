Những tuyến xe khách được đưa về bến Yên Sở

Bến xe Yên Sở được đưa vào khai thác từ ngày 2/10. Cùng thời điểm, Hà Nội yêu cầu Bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm tạm dừng tiếp nhận các tuyến xe khách liên tỉnh mới, trong khi các tuyến đang hoạt động tại hai bến này vẫn được duy trì.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tuyến cố định liên tỉnh mới có thể nghiên cứu đăng ký khai thác tại Bến xe Yên Sở, căn cứ hướng tuyến và nhu cầu vận tải.