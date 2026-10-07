Cử tri Phú Sơn Lâm Hà kiến nghị nâng cấp hạ tầng, bảo đảm an sinh

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh Lâm Đồng

Tổ đại biểu số 2 gồm các đại biểu: K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ndu Ha Biên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đam Rông 2, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Ban Lâm Hà.

Các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh; các nghị quyết được HĐND tỉnh và Quốc hội thông qua; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

19 lượt cử tri xã Phú Sơn Lâm Hà nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt. Trong đó, cử tri đề nghị tạo thuận lợi trong thực hiện thủ tục đất đai, rà soát, giải quyết việc đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng. Đồng thời, kiến nghị quy hoạch, bổsung quỹ đất nghĩa trang, tăng cường quản lý và xử lý tình trạng lấn chiếm đất nghĩa trang.

Cử tri Cil K’ In nêu kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Về hạ tầng, cử tri đề nghị sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 27, đặc biệt khu vực đèo Phú Sơn - Phú Mỹ do xuống cấp, ảnh hưởng an toàn giao thông; khắc phục các cầu bị hư hỏng sau mưa lũ, hệ thống mương thoát nước và đầu tư điện chiếu sáng một số khu vực.

Cử tri cũng đề nghị bố trí nguồn lực xây dựng đường giao thông phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo đảm thủy lợi, nguồn nước phục vụ sản xuất và an toàn hệ thống điện.

Cử tri Nguyễn Thị Sự nêu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Lĩnh vực môi trường, an ninh, trật tự cũng được cử tri quan tâm. Cử tri đề nghị kiểm tra, rà soát các lò sấy cà phê không đủ điều kiện hoạt động trong khu dân cư; xử lý tình trạng xả rác, đốt rác, khơi thông mương nước Quốc lộ 27.

Đồng thời, đề nghị làm rõ tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm do hoạt động của các trại cá tầm và việc doanh nghiệp san lấp lòng sông, để xe trọng tải lớn lưu thông trên đường dân sinh gây mất an toàn, hư hỏng đường.

Cử tri Trần Minh Phụng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Cử tri cũng kiến nghị quan tâm hơn đến chính sách an sinh xã hội, nhất là chế độ bảo hiểm xã hội, phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn; hỗ trợ vốn vay chính sách, sản xuất; chế độ đối với thân nhân liệt sĩ và quỹ chăm sóc người cao tuổi.

Bên cạnh đó, đề nghị đầu tư cơ sở vật chất, không gian sinh hoạt cộng đồng, sân chơi thể thao, trang thiết bị và internet phục vụ hoạt động ở thôn, góp phần duy trì, bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tiếp thu, trao đổi, giải đáp tại hội nghị. Những nội dung thuộc thẩm quyền được xem xét, giải quyết; các kiến nghị vượt thẩm quyền được tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Bà Đinh Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn Lâm Hà trực tiếp trao đổi, giải đáp các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền địa phương

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng K’ Mák ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của cử tri, cho rằng các ý kiến đều thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, sát với tình hình thực tế và những vấn đề người dân quan tâm.

Thay mặt Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh, ông K’ Mák tiếp thu đầy đủ các ý kiến chính đáng của cử tri; đồng thời đề nghị UBND xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xem xét, giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, trả lời cụ thể cho cử tri, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng K’ Mák tiếp thu, trao đổi về các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Ông K’ Mák đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với Thường trực HĐND xã tổng hợp, phân loại đầy đủ các ý kiến, kiến nghị. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, chuyển đến Tổ trưởng Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Qua đó, từng bước tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.