Việt Nam – Nga thúc đẩy những định hướng hợp tác mới trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật

Vui mừng chào đón đoàn đại biểu Liên bang Nga, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá cao đoàn Cố vấn Tổng thống Nga đã dành sự quan tâm đến làm việc với Bộ VHTTDL; thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tiếp Cố vấn Tổng thống Nga Fadeev Valery

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tin tưởng, quan hệ hợp tác VHTTDL giữa hai sẽ nước không ngừng được củng cố và tăng cường, tiếp tục phát triển tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Cảm ơn tình cảm của Thứ trưởng Tạ Quang Đông dành cho đoàn, ông Fadeev Valery bày tỏ ấn tượng trước bước phát triển trong quan hệ hợp tác VHTTDL giữa hai bên.

Nhân dịp này ông Fadeev Valery đã thay mặt phía Liên bang Nga chuyển thư của Ban Tổ chức Diễn đàn Văn hóa quốc tế St. Petersburg lần thứ XII cảm ơn Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã dành thời gian tham dự, phát biểu ghi hình tại sự kiện diễn ra từ ngày 24-26.9.2026 với chủ đề “Liên văn hóa - Những giá trị chung”.

Ông Fadeev Valery trao thư cảm ơn tới Thứ trưởng Tạ Quang Đông

Diễn ra hàng năm với sự chủ trì khai mạc của Tổng thống Nga Vladimir Putin, có giá trị tư tưởng nổi bật, khẳng định văn hóa là kênh quan trọng của đối thoại, kết nối và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia. Đồng thời, đề cao bản sắc và đa dạng văn hóa, thể hiện xu hướng gắn văn hóa với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững; qua đó, nâng cao vai trò của văn hóa trong quan hệ quốc tế và phát triển quốc gia.

Trao đổi các kế hoạch và định hướng hợp tác thời gian tới, Cố vấn Tổng thống Nga Fadeev Valery cho biết, với mong muốn mở rộng hợp tác đào tạo ngành âm nhạc với Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Nga Gnesin kỳ vọng mở cơ sở đào tạo âm nhạc tại Việt Nam.

Phía Nga sẵn sàng cử chuyên gia, giảng viên có trình độ cao sang hỗ trợ tuyển chọn học sinh, đồng thời tham gia giảng dạy.

Quang cảnh buổi tiếp

Đánh giá cao ý tưởng và kế hoạch này của phía Nga, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, với 3 cơ sở đào tạo âm nhạc hiện nay của Việt Nam được đặt tại Hà Nội, TP.HCM và TP. Huế, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các trường của Nga để mở rộng các mô hình đào tạo âm nhạc, đặc biệt ở một số ngành Nga có thế mạnh vượt trội.

Thứ trưởng kỳ vọng, hai bên thúc đẩy việc thực hiện để có thể công bố về mô hình mới trong hợp tác đào tạo âm nhạc Việt Nam - Nga trong khuôn khổ Mùa Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2027.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tặng quà lưu niệm ông Fadeev Valery

Về lĩnh vực điện ảnh, trên cơ sở thông tin và đề nghị của phía Nga, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, Việt Nam sẽ lựa chọn và gửi phim đáp ứng yêu cầu để tham gia Giải thưởng “Cánh bướm Kim cương” - giải thưởng điện ảnh Á-Âu mở rộng do Bộ Văn hóa Nga thành lập, hướng tới tôn vinh các tác phẩm điện ảnh bảo tồn văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc và thúc đẩy các giá trị tinh thần chân chính.

Đề cập đến dự án mới, phía Nga mong muốn thúc đẩy ý tưởng hợp tác với phía Việt Nam xây dựng chương trình “danh thiếp văn hóa”. Theo đó, hai bên lựa chọn và giới thiệu những giá trị, biểu tượng văn hóa đặc sắc của mỗi nước thông qua các hoạt động giao lưu, triển lãm, nghệ thuật, điện ảnh, giáo dục và truyền thông.

Hai bên nhất trí thúc đẩy các định hướng mới trong hợp tác văn hóa, nghệ thuật

Dự án này có thể trở thành hướng hợp tác mới nhằm tăng cường nhận diện, hiểu biết lẫn nhau, đồng thời tạo thêm biểu tượng cho quan hệ hữu nghị và hợp tác văn hóa Việt Nam - Liên bang Nga.

Chia sẻ về kế hoạch năm 2027, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, trong Năm APEC Việt Nam 2027, Bộ VHTTDL Việt Nam sẽ tổ chức Đối thoại cao cấp APEC về các ngành Công nghiệp văn hóa và sáng tạo với chủ đề "Các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo: Cực tăng trưởng mới bền vững của nền kinh tế".

Trên cơ sở lời mời của Thứ trưởng Tạ Quang Đông, phía Nga khẳng định sẵn sàng tham dự và ủng hộ sáng kiến này của phía Việt Nam.