[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama Jose Raul Mulino

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Panama Jose Raul Mulino. (Ảnh: DUY LINH)
Đoàn xe đưa Tổng thống Panama Jose Raul Mulino trên đường Độc Lập đến Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Panama Jose Raul Mulino. (Ảnh: DUY LINH)
Nhân viên Văn phòng Quốc hội tặng hoa chào mừng Tổng thống Panama Jose Raul Mulino. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu các đại biểu Quốc hội Việt Nam với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Các đại biểu Quốc hội Việt Nam tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Tổng thống Panama Jose Raul Mulino phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Các đại biểu Quốc hội Việt Nam tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Các đại biểu đoàn Panama tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh hội kiến tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)