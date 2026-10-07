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[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama Jose Raul Mulino

Sáng 7/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Panama Jose Raul Mulino, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10.

Báo Nhân Dân
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Panama Jose Raul Mulino. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Panama Jose Raul Mulino. (Ảnh: DUY LINH)

Đoàn xe đưa Tổng thống Panama﻿ Jose Raul Mulino trên đường Độc Lập đến Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Đoàn xe đưa Tổng thống Panama﻿ Jose Raul Mulino trên đường Độc Lập đến Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Panama Jose Raul Mulino. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Panama Jose Raul Mulino. (Ảnh: DUY LINH)

Nhân viên Văn phòng Quốc hội tặng hoa chào mừng Tổng thống Panama Jose Raul Mulino. (Ảnh: DUY LINH)

Nhân viên Văn phòng Quốc hội tặng hoa chào mừng Tổng thống Panama Jose Raul Mulino. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu các đại biểu Quốc hội Việt Nam với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu các đại biểu Quốc hội Việt Nam với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu Quốc hội Việt Nam tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu Quốc hội Việt Nam tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng thống Panama Jose Raul Mulino phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng thống Panama Jose Raul Mulino phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu Quốc hội Việt Nam tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu Quốc hội Việt Nam tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu đoàn Panama tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu đoàn Panama tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh hội kiến tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh hội kiến tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

DUY LINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-tong-thong-panama-jose-raul-mulino-post993429.html