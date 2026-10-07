[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama Jose Raul Mulino

​​​​​​​Cục CSGT cho biết người điều khiển phương tiện buộc phải vượt qua vạch dừng khi đèn đỏ để nhường đường cho xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ sẽ không bị xử phạt nếu hành vi được thực hiện trong tình thế cấp thiết, ở mức cần thiết và bảo đảm an toàn.