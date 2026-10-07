Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang: MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội hướng mạnh về cơ sở

Tham dự có đồng chí Vũ Khắc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, chi ủy các chi bộ trực thuộc.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy thành chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ cụ thể. Các chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ đúng quy định;100% đảng viên sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò trong vận động nhân dân, chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội; Quỹ “Vì người nghèo” tiếp nhận trên 65,6 tỷ đồng, phân bổ 61,8 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục huy động nhiều nguồn lực, trong đó Bộ Quốc phòng hỗ trợ 36 tỷ đồng xây dựng 450 nhà, cùng sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với 210 tin, bài trên website và trên 1.120 nội dung trên fanpage, góp phần lan tỏa các chương trình, cuộc vận động và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được thực hiện toàn diện, hiện toàn Đảng bộ có 161 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ; trong 9 tháng, giới thiệu 2 quần chúng ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng; giới thiệu 13 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; chuyển Đảng chính thức cho 2 đảng viên dự bị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Hồng Quang kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Hồng Quang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và những kết quả Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026. Đồng chí đề nghị, trong 3 tháng cuối năm, Đảng bộ tập trung rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý và phát triển đảng viên, trong đó lấy chất lượng làm trọng tâm.

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, chủ động lựa chọn những vấn đề thiết thực để giám sát; tiếp tục chuyển đổi số, đưa Cổng thông tin “Lắng nghe dân nói” hoạt động thực chất, bảo đảm kiến nghị của người dân được tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý, theo dõi và phản hồi đầy đủ, kịp thời. Yêu cầu MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội; chú trọng bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.