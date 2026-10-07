Hơn 200 phụ nữ xã Tùng Vài được tuyên truyền pháp luật, chuyển đổi số

Cán bộ Đồn Biên phòng Tùng Vài hướng dẫn hội viên phụ nữ các biện pháp phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 200 hội viên phụ nữ thôn Tùng Vài Phìn. Tại chương trình, cán bộ Đồn Biên phòng Tùng Vài và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tuyên truyền một số quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và trách nhiệm của nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các quy định pháp luật về phòng, chống mua bán người. Đồng thời, hội viên được tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số đối với phụ nữ; hướng dẫn cài đặt, sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh và nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Câu lạc bộ Văn nghệ thôn Tùng Vài Phìn ra mắt tại chương trình.

Thông qua chương trình nhằm giúp hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa các nguy cơ liên quan đến mua bán người, lừa đảo trên không gian mạng; đồng thời từng bước nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong đời sống.

Trong chương trình, Đồn Biên phòng Tùng Vài và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tùng Vài tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Văn nghệ thôn Tùng Vài Phìn. Câu lạc bộ được thành lập nhằm tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường giao lưu, đoàn kết trong hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn.