Ninh Bình: Phát động đợt vận động xây dựng Quỹ “An sinh xã hội” năm 2026

Lãnh đạo Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành trao biển tượng trưng ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” xã Gia Lâm.

Theo đó, đợt vận động nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong công tác an sinh xã hội; hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, người gặp khó khăn hoạn nạn vươn lên ổn định cuộc sống. Công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đồng thời thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định.

Về đối tượng và mức vận động:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan Nhà nước: Vận động mỗi người ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân và các đối tượng khác: Vận động ủng hộ với khả năng cao nhất trên tinh thần tự nguyện, không quy định mức bắt buộc.

Kêu gọi sự chung tay, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp và con em quê hương Ninh Bình đang sinh sống, làm việc ở ngoài tỉnh và ở nước ngoài.

Lưu ý: Không vận động đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; người khuyết tật và các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

Nguyên tắc vận động là mỗi tổ chức, cá nhân chỉ ủng hộ một đầu mối, không trùng lặp giữa cấp tỉnh với cấp xã.

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ cấp tỉnh:

Ban Vận động Quỹ tỉnh tiếp nhận ủng hộ của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; cơ quan Trung ương trên địa bàn; các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận trực tiếp:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Vĩnh Lợi, tổ dân phố Thiên Tôn 2, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Tiếp nhận qua tài khoản ngân hàng:

Tên tài khoản: Ban quản lý Quỹ An sinh xã hội tỉnh Ninh Bình

Số tài khoản: 100000 705 765 4618 tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình.

Số tài khoản: 126000041332 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Bình.

Đối với cấp xã, Ban vận động Quỹ cấp xã căn cứ tình hình thực tế chủ động triển khai kế hoạch vận động và tiếp nhận tiền ủng hộ của cán bộ, giáo viên, nhân dân, các hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Kết thúc đợt vận động, các địa phương tổng hợp và gửi báo cáo kết quả về Ban Vận động Quỹ tỉnh (qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) trước ngày 3/12/2026.