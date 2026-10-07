Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Tại bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa, anh Man Quanxing, quốc tịch Trung Quốc, được cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử. Sau khi kiểm tra, đối chiếu giấy tờ, cán bộ thu nhận ảnh khuôn mặt, vân tay và các thông tin cần thiết để lập hồ sơ.

Cán bộ cũng hướng dẫn anh Man Quanxing cách truy cập, sử dụng tài khoản trên ứng dụng VNeID. Từ việc kê khai, hoàn thiện hồ sơ đến các thao tác sử dụng tài khoản đều được hướng dẫn trực tiếp, giúp anh chủ động hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính sau này.

Anh Man Quanxing là một trong những người nước ngoài đến làm thủ tục trong đợt cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử đang được Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai. Qua đó, người nước ngoài đủ điều kiện có thêm điều kiện tiếp cận các dịch vụ công và tiện ích số trong quá trình sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Anh Man Quanxing được hướng dẫn làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Theo kế hoạch, đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử là người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp hoặc đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Hồ sơ được tiếp nhận từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần tại Bộ phận Một cửa Công an tỉnh, số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Thời gian tiếp nhận gồm buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút và buổi tối từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.

Theo thống kê, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu nhận hồ sơ, cấp tài khoản định danh điện tử cho hơn 2.000 người nước ngoài đang cư trú, học tập và lao động trên địa bàn. Trong quá trình triển khai, lực lượng công an đồng thời kiểm tra, đối chiếu, số hóa, bổ sung và làm sạch thông tin người nước ngoài trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; chú trọng bảo mật tài khoản và bảo vệ dữ liệu cá nhân.