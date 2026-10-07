Hải Phòng: Đảng ủy UBND thành phố trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên tiêu biểu

Trong đợt này, Đảng bộ UBND thành phố Hải Phòng có 6 đảng viên vinh dự đón nhận Huy hiệu cao quý của Đảng, gồm 4 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Đỗ Thành Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trao Huy hiệu Đảng và đồng chí Lê Anh Quân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tặng hoa cho các đồng chí đảng viên. Ảnh: Đàm Thanh - CTTĐTHP

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Thành Trung nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của người đảng viên. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, từ những nguyên lãnh đạo, quản lý đến các cán bộ đương chức tại cơ quan, đơn vị, các đảng viên được vinh danh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần tận tâm với công việc. Những đóng góp thiết thực của các đồng chí đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố.

Bối cảnh Hải Phòng đang bước vào chặng đường phát triển mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng quản trị, năng lực điều hành, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Đồng chí Đỗ Thành Trung đề nghị các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy bề dày kinh nghiệm, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng các đồng chí sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển năm 2026 và những năm tiếp theo.