Xã Đồng Thịnh trao tặng Huy hiệu Đảng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên xã Đồng Thịnh.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện một số cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng đông đảo cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Đức Toàn và lãnh đạo xã Đồng Thịnh đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên có quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến lâu dài trong Đảng.

Theo đó, đợt 19/5/2026, Đảng bộ xã Đồng Thịnh có 111 đồng chí được tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; đợt 2/9/2026, Đảng bộ xã có 40 đồng chí, trong đó 8 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 13 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã Đồng Thịnh trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Ngay sau Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Đảng ủy xã Đồng Thịnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý III, đánh giá tình hình 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Trong 9 tháng đầu năm, kinh tế xã tiếp tục duy trì ổn định. Sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo, diện tích gieo cấy đạt 3.030 ha, năng suất lúa vụ xuân đạt 70 tạ/ha. Tổng thu ngân sách đến ngày 28/9 đạt 238.744 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 530% dự toán tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 131,67% kế hoạch.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo. Toàn Đảng bộ kết nạp 29 đảng viên mới, đạt 63,1% kế hoạch năm; số hóa 939 hồ sơ đảng viên, đạt 60,6%.

Công tác văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận, giải quyết 4.317 hồ sơ, đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%.

Những tháng cuối năm 2026, Đảng ủy xã Đồng Thịnh xác định tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức đảng sau sắp xếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát; tập trung tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2026. Đặc biệt, xã phấn đấu hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên trước ngày 30/11 và số hóa toàn bộ tài liệu Đảng trước ngày 31/12/2026.

Cùng với đó, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Đức Toàn ghi nhận, chúc mừng các đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đồng chí khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của mỗi đảng viên, thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, tinh thần gương mẫu, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ghi nhận kết quả xã Đồng Thịnh đạt được trong 9 tháng đầu năm, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Đức Toàn đề nghị địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao, làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, chi bộ và thôn xóm sau sáp nhập.

Đồng chí đề nghị xã đẩy mạnh chương trình khám sức khỏe toàn dân, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao tỷ lệ cập nhật thông tin trên hệ thống, chủ động nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; rà soát, tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm một số dự án cũ còn tồn tại.

Đồng chí lưu ý xã rà soát chỉ tiêu năm 2026, chú trọng chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và ứng dụng công dân số.

Đồng thời, tập trung củng cố tổ chức đảng sau sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2026.