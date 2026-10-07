Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với 7 xã khu vực Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên

Quang cảnh buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng với Thường trực Đảng ủy 7 xã: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Cát Tiên, Cát Tiên 2 và Cát Tiên 3

Sáng 7/10, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Thường trực Đảng ủy 7 xã: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Cát Tiên, Cát Tiên 2 và Cát Tiên 3 về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Các đồng chí: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bên trái) và đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc

Cùng dự có các đồng chí: Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành và các địa phương.

Theo báo cáo, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, chính quyền 7 xã đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp thôn, trường học; đồng thời triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Các đồng chí: Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (ngoài cùng bên trái); Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ hai từ trái qua) cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Cụ thể, xã Đạ Tẻh, đến cuối tháng 9, thu ngân sách đạt hơn 50,9 tỷ đồng, bằng 83% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 68,4%. Địa phương đã hoàn thành sắp xếp 37 thôn còn 18 thôn, giảm số trường công lập từ 14 xuống còn 8 trường. Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận gần 5.900 hồ sơ, trong đó 96,5% hồ sơ được thực hiện trực tuyến.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy các xã tham dự buổi làm việc

Tại Đạ Huoai, giải ngân vốn đầu tư công trong 9 tháng đạt 78,07%, tỷ lệ thu gom rác thải đạt 95,2% và 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Địa phương đang tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Đến cuối tháng 9, có 99/144 trường hợp nhận tiền, bàn giao mặt bằng, với diện tích hơn 40 ha.

Tại xã Đạ Tẻh 2 cũng đang tập trung cho dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Đến giữa tháng 9, địa phương đã chi trả hơn 72,3 tỷ đồng cho 106 hộ dân, diện tích bàn giao cho nhà đầu tư hơn 31,3 ha. Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn còn phụ thuộc vào việc xác minh hồ sơ, nguồn vốn và sự đồng thuận của người dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạ Tẻh 2 Nguyễn Mạnh Việt báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của địa phương

Trong khi đó, Đạ Tẻh 3 ghi nhận tổng thu ngân sách đến đầu tháng 10 đạt 110% kế hoạch tỉnh giao. Địa phương đã chuyển đổi, cải tạo hơn 209 ha cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 57,7% kế hoạch.

Tại xã Cát Tiên, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 96% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,64%. Địa phương cũng đã sắp xếp 11 cơ sở giáo dục còn 6 trường và giảm số thôn, buôn từ 23 xuống còn 9.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiên 3 Nguyễn Văn Thanh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 của địa phương

Đối với xã Cát Tiên 2, đến nay, đang duy trì tỷ lệ che phủ rừng 73,66%, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 81%. Địa phương duy trì mô hình “Ngày thứ bảy đến với Nhân dân”, qua đó giúp chính quyền nắm bắt, xử lý trực tiếp các kiến nghị từ cơ sở.

Tại Cát Tiên 3, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đạt 77%. Địa phương cũng đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án kênh mương hồ Đạ Sị và khám sức khỏe toàn dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiên Hồ Quốc Phong báo cáo tại buổi làm việc

Bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương cũng nêu những khó khăn về tiến độ giải ngân một số nguồn vốn, bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý đất đai, tài nguyên, tài sản công; tỷ lệ người dân được khám sức khỏe toàn dân còn thấp và chuyển đổi số chưa đồng đều.

Đặc biệt, Đạ Huoai và Đạ Tẻh 2 đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, tái định cư phục vụ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Đạ Tẻh kiến nghị tiếp tục bố trí nguồn lực nâng cấp ĐT721 giai đoạn 2 và hỗ trợ xúc tiến đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân trả lời, trao đổi các kiến nghị của các địa phương trong lĩnh vực môi trường, thủ tục hành chính đất đai, giải tỏa đền bù

Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã giải đáp, làm rõ những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; đồng thời đề nghị các địa phương chủ động khắc phục tồn tại, phối hợp xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền và kịp thời báo cáo những nội dung vượt thẩm quyền.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đề nghị các xã rà soát kỹ những chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt, xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026. Đối với đầu tư công, các địa phương phải rà soát từng công trình, đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo kế hoạch được giao.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đề nghị một số địa phương lưu ý kết quả thu ngân sách chưa đạt cần tập trung giải pháp cải thiện trong quý IV/2026

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp cũng lưu ý một số địa phương có kết quả thu ngân sách chưa đạt cần tập trung giải pháp cải thiện trong quý IV/2026. Đối với tài sản công dôi dư, các địa phương cần khẩn trương đưa vào khai thác, sử dụng theo phương án đã được phê duyệt.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc và Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, bám sát các nghị quyết, chương trình công tác của tỉnh và nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm.

Trong đó, tập trung xử lý dứt điểm những công việc còn chậm, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án giao thông trọng điểm; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, tài sản công; đồng thời nâng cao hiệu quả chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc với 7 xã khu vực Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên

Các địa phương tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể và hệ thống chính trị ở cơ sở trong tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các xã chủ động rà soát từng nhiệm vụ, từng chỉ tiêu còn thấp để có giải pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026.