Lâm Đồng hôm nay 05/10

Điểm tin chiều tối ngày 05/10 ghi nhận nhiều hoạt động chỉ đạo điều hành quan trọng tại Lâm Đồng, trọng tâm là việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kiểm tra thúc đẩy giải ngân công trình hạ tầng trọng điểm và bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh các quyết sách kinh tế, công tác tổ chức bộ máy cơ sở, chuẩn bị các sự kiện văn hóa lớn và giữ vững trật tự an toàn cho người dân lẫn du khách cũng được các cấp chính quyền triển khai đồng bộ.

Điểm nhanh

Xử lý dự án tồn đọng — Lâm Đồng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 57 dự án tồn đọng: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì rà soát, tháo gỡ theo quyết định mới ban hành.

Đôn đốc tiến độ — Phê bình một số đơn vị thực hiện chậm tiến độ các dự án tại khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng: Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung phê bình chủ đầu tư và nhà thầu thi công thiếu quyết liệt.

Hạ tầng giao thông — Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc giai đoạn 2.

Quy hoạch đất đai — Lâm Đồng khẩn trương điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất, tạo dư địa để phát triển: Rà soát chỉ tiêu đất đai đến năm 2030 tạo sự thống nhất với quy hoạch chung.

Giáo dục quốc phòng — Công bố Quyết định thành lập Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Nam tại Lâm Đồng: Quân khu 7 chính thức công bố quyết định thành lập cơ sở đào tạo mới.

Cảnh báo thời tiết — Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển Lâm Đồng: Khu vực biển ghi nhận mưa dông, nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2 mét.

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – hạ tầng

Tháo gỡ 57 dự án tồn đọng: Chiều 5/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì làm việc với các đơn vị, yêu cầu giải quyết dứt điểm các vướng mắc của 57 dự án nằm trong danh mục đã ban hành nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư (chi tiết).

Tăng tốc các công trình trọng tâm: Tỉnh chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và giám sát năng lực nhà thầu, xác định các dự án đầu tư công là động lực tăng trưởng cốt lõi (chi tiết). Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đã phê bình nghiêm khắc các nhà thầu chậm tiến độ ở phía Tây (chi tiết).

Đẩy mạnh giao thương và logistics: Đặt mục tiêu nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur thành cửa khẩu quốc tế vào năm 2030 gắn với dịch vụ logistics (chi tiết); tuyến đường huyết mạch Đạo Nghĩa - Quảng Khê cũng đang được tháo gỡ vướng mắc để thi công (chi tiết).

Công bố Quyết định thành lập Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Nam tại Lâm Đồng

Thời sự – chính quyền – tiếp xúc cử tri

Hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp: Các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với cử tri tại phường Bình Thuận (chi tiết) và xã Quảng Tân (chi tiết). Tại các địa bàn như Liên Hương, Phan Rí Cửa, cử tri gửi gắm nhiều nguyện vọng về chính sách an sinh xã hội (chi tiết).

Bộ máy cơ sở và tài sản công: Sau kiện toàn sắp xếp, HĐND cấp xã tập trung nâng cao năng lực giám sát, quyết định vấn đề thực tiễn (chi tiết). Đoàn công tác Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cũng đã làm việc với xã Đạ Tẻh về bàn giao tài sản công (chi tiết).

Xã hội – an ninh – văn hóa

Công bố thành lập cơ sở đào tạo quân sự: Sáng 5/10, Quân khu 7 tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Nam trên địa bàn tỉnh (chi tiết).

Biểu dương và khen thưởng: Công an tỉnh Lâm Đồng vinh dự đạt 2 giải A tại các cuộc thi cấp Bộ (chi tiết). Ngành giáo dục tỉnh vinh danh 30 học sinh xuất sắc đạt giải tại hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy (chi tiết).

Văn hóa và du lịch: Chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ III được kỳ vọng quảng bá đậm nét di sản địa phương (chi tiết), song hành cùng công tác đảm bảo an toàn tối đa cho du khách (chi tiết).

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

05/10/2026 17:57 — Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng làm việc với xã Đạ Tẻh về bàn giao tài sản công

05/10/2026 17:49 — Phê bình một số đơn vị thực hiện chậm tiến độ các dự án tại khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng

05/10/2026 17:23 — Lâm Đồng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 57 dự án tồn đọng

05/10/2026 16:36 — Chủ động từ cơ sở trong ứng phó các tình huống thiên tai ở Lâm Đồng

05/10/2026 16:16 — Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển Lâm Đồng

05/10/2026 16:09 — Công an Lâm Đồng đạt 2 giải A tại các cuộc thi cấp Bộ

05/10/2026 15:34 — Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê

05/10/2026 14:53 — Lâm Đồng đặt mục tiêu nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur vào năm 2030

05/10/2026 14:44 — Lâm Đồng vinh danh 30 học sinh đạt giải hội thi phòng, chống ma túy

05/10/2026 12:50 — Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ tiếp xúc cử tri phường Bình Thuận

05/10/2026 12:50 — Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung tiếp xúc cử tri xã Quảng Tân

05/10/2026 12:07 — Cử tri Liên Hương, Phan Rí Cửa kiến nghị nhiều vấn đề an sinh xã hội

05/10/2026 11:56 — Lâm Đồng khẩn trương điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất, tạo dư địa để phát triển

05/10/2026 11:08 — Công bố Quyết định thành lập Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Nam tại Lâm Đồng

05/10/2026 10:14 — Lâm Đồng tăng tốc các công trình trọng điểm, tạo lực đẩy tăng trưởng

05/10/2026 09:28 — Cơ hội quảng bá thổ cẩm Lâm Đồng qua Festival Hoa Đà Lạt

05/10/2026 09:03 — HĐND cấp xã sau sắp xếp: Phép thử năng lực ở cơ sở

05/10/2026 05:08 — Để du khách an tâm khi đến Lâm Đồng

05/10/2026 05:08 — Khi nông dân thi đấu thể thao

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