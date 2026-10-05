Xã Ứng Hòa: Tăng tốc giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công

Thông tin những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong tháng 9, Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa Nguyễn Đức Bình cho biết, các nhiệm vụ được triển khai cơ bản đồng bộ, bám sát chương trình công tác.

Khối các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy hoàn thành 233/233 nhiệm vụ; khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành 63/63 nhiệm vụ. UBND xã hoàn thành 48/64 nhiệm vụ thành phố giao trên Hệ thống quản lý văn bản; 132/154 nhiệm vụ theo các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận và 63/69 nhiệm vụ theo kế hoạch công tác tháng.

Trong tháng 9, xã Ứng Hòa đã tổ chức khám sức khỏe toàn dân với 12.757 người tham gia. Ảnh: PV

Công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai được đẩy nhanh, đạt 80.881/86.487 thửa, tương đương khoảng 93,5%. Phiên đấu giá 36/36 thửa đất công ích đợt 3 năm 2026 được tổ chức thành công, với tổng diện tích 41,9ha, số tiền trúng đấu giá đạt 1,69 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực, lũy kế bằng 99,14% kế hoạch.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến. Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận 2.396 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến toàn trình chiếm 66,4%; đã giải quyết 1.961 hồ sơ. Công tác khám sức khỏe toàn dân được tổ chức với 12.757 người tham gia.

Trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, xã đã tổ chức khai quật 331 mộ liệt sĩ, lấy 308 mẫu ADN.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai đồng bộ. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 48 cuộc tuyên truyền về chủ trương, chính sách, nhiệm vụ địa phương và các phong trào thi đua, thu hút hơn 1.253 lượt người tham dự.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa Đàm Văn Huân đề nghị thời gian tới các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cần chú trọng quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; tăng tốc giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển du lịch và quảng bá sản phẩm địa phương trên các nền tảng số. Cùng với đó là thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.