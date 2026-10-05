Đà Nẵng: 10 xã đáp ứng 5/5 tiêu chuẩn để lên phường

10/10 xã trong đề án nâng hạng lên phường đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh XM.

Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết việc nâng cấp 10 xã lên phường nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng tại nhiều địa bàn. Sự phát triển này đòi hỏi phải đổi mới mô hình quản lý, tổ chức lại không gian đô thị và huy động hiệu quả hơn các nguồn lực phát triển... nên việc nâng cấp 10 xã lên phường chính là bước đi phù hợp với yêu cầu đó.

Cũng theo Sở Nội vụ, Đề án được xây dựng trên cơ sở Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo liên quan.

Bên cạnh đó Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương, HĐND TP Đà Nẵng cũng đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND tán thành chủ trương thành lập 10 phường để đảm bảo các địa phương phát triển phù hợp với tình hình mới.

Theo Đề án, 10 đơn vị hành chính cấp xã được chọn để nâng hạng lên phường gồm: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Điện Bàn Tây, Núi Thành, Tam Anh, Đại Lộc, Nam Phước, Chiên Đàn và Thăng Bình. Qua rà soát, cả 10 xã cơ bản đáp ứng 5/5 tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Tỷ lệ dân số đô thị tại nhiều địa bàn đã khá cao: Hòa Tiến và Núi Thành đạt 100%, Hòa Vang 77,91%, Bà Nà 72,74%, Chiên Đàn 69,35%… Riêng xã Tam Anh có quy mô dân số đô thị 31.399 người.

Theo Sở Nội vụ, việc thành lập phường không chỉ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn hành chính, mà còn gắn trực tiếp với định hướng phát triển dài hạn của thành phố trong nhiều lĩnh vực từ đô thị hóa, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, công nghệ cao đến logistics và kinh tế biển.

Bên cạnh đó, mô hình phường sẽ giúp tăng cường hiệu lực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên - môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số theo mô hình chính quyền đô thị.

Sau khi thành lập, các phường sẽ tập trung kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đơn giản hóa thủ tục hành chính, vận hành hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ số.

Tại buổi làm việc với Đà Nẵng, Đoàn khảo sát liên ngành do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long làm Trưởng đoàn đã đánh giá 10 xã cơ bản bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; kết quả lấy ý kiến nhân dân đạt tỷ lệ đồng thuận cao. Tuy nhiên, Đoàn đề nghị thành phố tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, bổ sung căn cứ chứng minh sự phù hợp với quy hoạch, làm rõ vị trí, chức năng đô thị và rà soát kỹ các chỉ tiêu về tỷ lệ dân số đô thị.

Trong đó, Đoàn công tác lưu ý việc xây dựng đề án cần tận dụng, giữ và phát huy những khu vực đã hình thành đô thị để nâng tỷ lệ đô thị hóa. Các tiêu chí, đặc biệt là dân số đô thị và chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phải được tính toán chính xác, dựa trên quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm số liệu có cơ sở và chịu trách nhiệm; đồng thời, thành phố cần bổ sung kế hoạch, lộ trình và cam kết phát triển sau khi chuyển thành phường, gắn với tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực phù hợp yêu cầu quản lý đô thị.

Sau khi được Trung ương quyết định công nhận, Đà Nẵng dự kiến có 33 phường, 60 xã và 1 đặc khu.