Xem ngay lịch âm dương hôm nay 6/10

Tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại nút giao Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu, TP Huế được quy hoạch trên diện tích khoảng 18,26 ha, quy mô dân số dự kiến 8.350 người. Dự án được định hướng phát triển khu thương mại - dịch vụ kết hợp nhà ở cao cấp, nhà ở xã hội, biệt thự, nhà ở liền kề và các công trình hỗn hợp cao tầng, đồng bộ với hệ thống hạ tầng đô thị.