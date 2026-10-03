Lâm Đồng hôm nay 03/10

Bản tin tổng hợp thời sự Lâm Đồng sau 18h00 ngày 03/10 ghi nhận nhiều chuyển động nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, hạ tầng và xã hội. Trọng tâm của ngày là quyết tâm bứt phá tăng trưởng kinh tế chặng nước rút cùng các hoạt động chuẩn bị cho những sự kiện văn hóa, du lịch lớn.

Lâm Đồng với mục tiêu tăng trưởng 2 con số: Cú bứt phá quý III và mệnh lệnh "nước rút" của lãnh đạo tỉnh

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Kinh tế bứt phá — Lâm Đồng với mục tiêu tăng trưởng 2 con số: Cú bứt phá quý III và mệnh lệnh "nước rút" của lãnh đạo tỉnh: GRDP quý III/2026 đạt 9,65%, nâng mức tăng trưởng 9 tháng lên 8,51%, tạo đà hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Chỉ đạo điều hành — Lâm Đồng quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số" chặng "nước rút" năm 2026: Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các ngành, địa phương hành động quyết liệt trong quý IV/2026.

Khảo sát hạ tầng — Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải kiểm tra vị trí đề xuất thực hiện các dự án thủy điện: Đoàn công tác kiểm tra thực địa các vị trí dự kiến triển khai dự án thủy điện.

Du lịch lễ hội — Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội Văn hoá - Du lịch Dinh Thầy Thím: Lãnh đạo tỉnh làm việc với UBND xã Tân Hải về công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội năm 2026.

Sự kiện nổi bật — Chờ đón một Festival Hoa Đà Lạt nhiều sắc màu: Người dân và doanh nghiệp chuẩn bị cho kỳ Festival Hoa lần thứ XI năm 2026.

An sinh xã hội — Lâm Đồng triển khai chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố: Triển khai thực hiện Nghị quyết quy định mức hỗ trợ hàng tháng cho nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản.

Vì cộng đồng — Lâm Đồng phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức lễ phát động tháng cao điểm.

Tuyên truyền pháp luật — Lâm Đồng đa dạng hóa tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường học: Đổi mới hình thức giáo dục kỹ năng phòng ngừa ma túy cho học sinh.

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế và quy hoạch hạ tầng

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh tại bài viết Toàn cảnh kinh tế - xã hội Lâm Đồng 9 tháng đầu năm 2026 và bản tin Bức tranh kinh tế – xã hội Lâm Đồng quý III/2026.

Lĩnh vực năng lượng ghi nhận chuyến khảo sát thực địa của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải về các dự án thủy điện đề xuất trên địa bàn tỉnh.

Văn hóa, thể thao và du lịch

Công tác chuẩn bị cho sự kiện tầm cỡ được địa phương thúc đẩy qua văn bản chỉ đạo và kế hoạch cụ thể từ bài viết Đón festival bằng những mùa hoa mới.

Lễ hội Văn hoá - Du lịch Dinh Thầy Thím năm 2026 được rà soát kỹ lưỡng tại xã Tân Hải dưới sự kiểm tra của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh.

Đoàn Luật sư tỉnh kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam và tổ chức giao lưu cùng đại diện Trung tâm Trọng tài Quốc tế TGAC theo bài viết Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam.

Xã hội, y tế và giáo dục

Chính sách an sinh được quan tâm khi tỉnh áp dụng quy định mức phụ cấp, hỗ trợ đối với nhân viên y tế thôn bản, đồng thời phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.

Các hoạt động đổi mới giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được ghi nhận qua bài viết Mở rộng cơ hội học tập cho học sinh khuyết tật.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ duy trì tinh thần sẵn sàng qua chuyên mục tuyên truyền tại bài viết Tiếp nối truyền thống, chủ động phòng cháy, cứu nạn.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

03/10/2026 18:00 — Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

03/10/2026 17:43 — Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội Văn hoá - Du lịch Dinh Thầy Thím

03/10/2026 15:45 — Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải kiểm tra vị trí đề xuất thực hiện các dự án thủy điện

03/10/2026 15:24 — Chờ đón một Festival Hoa Đà Lạt nhiều sắc màu

03/10/2026 14:55 — Lâm Đồng với mục tiêu tăng trưởng 2 con số: Cú bứt phá quý III và mệnh lệnh "nước rút" của lãnh đạo tỉnh

03/10/2026 14:50 — Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng chú trọng phát triển đảng viên mới

03/10/2026 14:31 — Lâm Đồng đa dạng hóa tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường học

03/10/2026 14:29 — Toàn cảnh kinh tế - xã hội Lâm Đồng 9 tháng đầu năm 2026

03/10/2026 11:26 — Lâm Đồng triển khai chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố

03/10/2026 11:18 — Lâm Đồng phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

03/10/2026 11:11 — Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức chương trình hành trình về nguồn tại Lâm Đồng

03/10/2026 09:16 — Lâm Đồng quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số" chặng "nước rút" năm 2026

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