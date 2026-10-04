[Video] Sở Xây dựng Hà Nội: Bỏ làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3 không khả thi

Dẫn chứng một số quy chuẩn hiện hành, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng khi thực hiện các phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện đi thành 3 làn mỗi chiều sẽ có 1 làn ô tô rộng 3-3,25m và giảm tối đa bề rộng dải an toàn xuống dưới 0,5m đều không đảm bảo tuân thủ theo các quy chuẩn thiết kế đường ô tô hiện hành.

Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật là bắt buộc, do đó phương án phân chia lại thành 3 làn ô tô và bỏ làn dừng khẩn cấp là không phù hợp với các quy định và không khả thi.