Xây dựng lòng tin, vun đắp tình hữu nghị trên biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng (Việt Nam) phối hợp với Tiểu đoàn 115, Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri (Campuchia) tổ chức tuần tra song phương. Ảnh: Văn Hoàn

Từ kết nghĩa đến xây dựng lòng tin

Trong công tác đối ngoại biên phòng, việc xây dựng quan hệ gắn bó, tin cậy giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên có ý nghĩa quan trọng. Trên cơ sở đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng duy trì mô hình kết nghĩa giữa 3 đồn Biên phòng với 3 đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới thuộc Ty Công an tỉnh Mondulkiri của nước bạn Campuchia. Trong đó, Đồn Biên phòng Nậm Na kết nghĩa với Đồn Đăk Chôm; Đồn Biên phòng Đăk Đam kết nghĩa với Đồn Đăk Chô; Đồn Biên phòng cửa khẩu Bu P'răng kết nghĩa với Đồn Công an cửa khẩu Đăk Đam. Việc kết nghĩa tạo thêm một kênh phối hợp trực tiếp giữa các đơn vị bảo vệ biên giới hai bên, qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ tin cậy, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Khi có vụ việc phát sinh, việc trao đổi thông tin được thực hiện nhanh chóng hơn; khi tổ chức các hoạt động giao lưu, tuần tra, gặp gỡ, sự phối hợp giữa hai bên cũng thuận lợi hơn.

Từ quan hệ giữa các đơn vị, hoạt động đối ngoại nhân dân cũng được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng quan tâm triển khai bằng những việc làm cụ thể. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đang hỗ trợ, đỡ đầu 12 học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Bu Sa Ra, huyện Bét Chăn Đa và xã Đắk Đam, huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri, Campuchia. Những phần quà, khoản hỗ trợ tuy không lớn về vật chất, nhưng góp phần gắn kết tình cảm giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng với nhân dân khu vực biên giới Campuchia.

Đại tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Công tác đối ngoại biên phòng được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng triển khai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hướng đến hiệu quả lâu dài. Chúng tôi không chỉ chú trọng phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, mà còn quan tâm đến các hoạt động giao lưu hữu nghị, kết nghĩa, hỗ trợ nhân dân biên giới. Khi lực lượng bảo vệ biên giới hai bên hiểu nhau, tin tưởng nhau và nhân dân hai bên có mối quan hệ gắn bó thì đó chính là nền tảng vững chắc để xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển”.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Bu P'răng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho học sinh Campuchia. Ảnh: Văn Hoàn

Phối hợp giữ vững bình yên biên giới

Từ nền tảng quan hệ đã được xây dựng, công tác đối ngoại biên phòng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng được gắn chặt với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Hiệu quả phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng với lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia đã góp phần giữ vững ổn định trên tuyến biên giới. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình biên giới; phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm; ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, không để hình thành các điểm nóng ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Trong các hoạt động phối hợp đó, tuần tra song phương là một nội dung quan trọng. Trên tuyến biên giới Lâm Đồng (Việt Nam) - Mondulkiri (Campuchia), Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng duy trì phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia tổ chức tuần tra nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới và giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới. Thông qua những chuyến tuần tra chung, lực lượng hai bên trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình trên thực địa, đồng thời trao đổi thông tin và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh.

Trong buổi tuần tra song phương giữa Tiểu đoàn 115, Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri (Campuchia) và Đồn Biên phòng Đắk Dang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, Thiếu tá Kong Đăm, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 115 cho biết: “Trong quá trình tuần tra, cán bộ, chiến sĩ lực lượng bảo vệ biên giới hai nước cùng kiểm tra các khu vực trọng điểm, hệ thống đường biên, mốc quốc giới; kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, trao đổi thông tin về tình hình địa bàn và thống nhất biện pháp xử lý những vấn đề phát sinh. Đặc biệt, các nội dung liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển ma túy và các loại tội phạm xuyên biên giới được hai bên quan tâm phối hợp phòng ngừa, đấu tranh”.

Trên tuyến biên giới Lâm Đồng - Mondulkiri, sự gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ hai bên được hình thành từ những cuộc gặp gỡ, những lần cùng tuần tra và cả những việc làm dành cho nhân dân hai bên biên giới. Qua những lần cùng thực hiện nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên ngày càng chặt chẽ; việc trao đổi thông tin, thống nhất phương án xử lý tình huống cũng thuận lợi hơn. Những mối quan hệ được vun đắp từ cơ sở ấy đang trở thành điểm tựa để lực lượng bảo vệ biên giới hai bên cùng giữ gìn đường biên, mốc quốc giới, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng tuyến biên giới Lâm Đồng - Mondulkiri hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.