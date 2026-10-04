Không khí lạnh mới tràn về Hà Nội

Hà Nội chuyển mưa, gió mùa về, trời lạnh nhẹ từ 4/10

Ngày 4/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường/xã: Trần Phú, Xuân Mai, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Kiều Phú, Hưng Đạo, Quốc Oai, Sơn Đồng, Phù Đổng, Thuận An, Gia Lâm. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường/xã: Tây Phương, Hát Môn, Dương Hòa, Đan Phượng, Phúc Lợi, Long Biên, Việt Hưng, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng…và các khu vực khác của thành phố Hà Nội.

Theo dự báo, hiện nay (04/10), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 07h phổ biến 26-29 độ.

Trên đất liền: khoảng chiều tối và đêm 04/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 04/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Thời tiết Hà Nội ảnh hưởng nhiều do không khí lạnh từ 5/10

Khu vực Hà Nội: đêm 04/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Từ chiều tối 04/10 đến sáng 05/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng ngày 05/10 trời chuyển lạnh.

Trên biển: từ khoảng gần sáng và sáng 05/10, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động mạnh. Từ ngày 05/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Từ ngày 06/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Ảnh minh họa: PV.

Chuyên gia cảnh báo, từ sáng ngày 04/10 đến sáng 05/10, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 04/10 đến ngày 06/10, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.