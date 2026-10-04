Loạt Megastory 4 kỳ: Đảng viên thế hệ Z

(ĐN) - Lớn lên trong thời đại internet, mạng xã hội và toàn cầu hóa, thế hệ Z (những người sinh trong giai đoạn từ năm 1995-2012) có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin, mở rộng tri thức, phát triển bản thân và khẳng định giá trị của mình. Trong dòng chảy ấy, nhiều bạn trẻ lựa chọn phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng như một cách khẳng định lý tưởng sống, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho đất nước.

Sự trưởng thành của lớp đảng viên trẻ này không chỉ bảo đảm tính kế thừa, liên tục của Đảng mà còn tạo thêm sinh lực để tổ chức Đảng thích ứng với những yêu cầu mới của thời đại số, tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đất nước đã và đang có một thế hệ kế thừa đặc biệt: đảng viên thế hệ Z - những bản lĩnh trẻ mang tư duy toàn cầu, tinh thần đổi mới sáng tạo và trái tim luôn hướng về Tổ quốc.

Nhằm khắc họa chân dung, lý tưởng và những đóng góp thiết thực của lực lượng này, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai thực hiện loạt Megastory gồm 4 kỳ:

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